Оккупанты ударили по Северодонецку, много раненых

Россияне попали по больнице, жилым домам и заводу

Оккупанты обстреляли Северодонецк. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области оккупанты обстреляли Северодонецк. Российские военные попали в больницу, жилые дома, химзавод и техникум. В результате ранения получили по меньшей мере 9 гражданских людей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Всего за минувшие сутки захватчики совершили 11 артиллерийских атак по городу.

"Только за вечер ранения получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", – отметил Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Белогоровка в Луганской области стала для оккупантов второй "Чернобаевкой". Там украинские военные в очередной раз разбили противника, который пытался навести понтонную переправу, – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Украинские военные разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет. Мост уничтожили, потому что россияне пробивались к Рубежному.

Кроме того, российские оккупанты 8 мая попали в водоканал, жители Луганщины остались без воды – ее приходится развозить в цистернах.

По словам Гайдая, количество атак, обстрелов и авиаударов значительно выросло, в том числе в направлении Попасной и Лисичанска. В Рубежном тоже тяжелая ситуация, но наступление врага сдерживают – более того, там были подбиты пять танков, россияне потеряли десятки солдат.

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