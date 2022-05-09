Оккупанты второй день массово отводят войска близ Изюма

В Харьковской области вблизи Изюма оккупанты массово выводят войска с территории населенных пунктов Боровая и Богуславка в направлении Купянска. Отвод сил происходит второй день подряд. В то же время, в близлежащих селах остается большое количество вражеской техники.
Об этом сообщил Боровский поселковый совет в Facebook.
По данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ деревень замаскирована вражеская техника.
"Для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности. Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки", – говорится в сообщении.
Кроме того, в оккупированных селах захватчики размещаются в заведениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей.
Вероятно, у оккупантов не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания.
Обстановка на Изюмском направлении
- Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Изюмское направление самое важное из всех, но там еще не началось ожидаемое всеми контрнаступление на армию Российской Федерации. Однако именно это направление военный эксперт называет самым сложным и важным.
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- 5 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается улучшить позиции в районе Изюма, при этом захватив Рубежное и Попасную.
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