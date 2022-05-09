Оккупанты второй день массово отводят войска близ Изюма

Однако большое количество вражеских сил все еще остается в близлежащих населенных пунктах

Оккупанты стали отводить войска от Изюма. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области вблизи Изюма оккупанты массово выводят войска с территории населенных пунктов Боровая и Богуславка в направлении Купянска. Отвод сил происходит второй день подряд. В то же время, в близлежащих селах остается большое количество вражеской техники.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет в Facebook.

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По данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ деревень замаскирована вражеская техника.

"Для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности. Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки", – говорится в сообщении.

Кроме того, в оккупированных селах захватчики размещаются в заведениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей.

Вероятно, у оккупантов не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания.

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Обстановка на Изюмском направлении