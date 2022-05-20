Оккупанты взяли в плен сына военной ВСУ: что требовали за его жизнь

Женщина отправила ребенка в Черниговскую область, но село оказалось в оккупации

Российские оккупанты взяли в плен сына военной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время оккупации Черниговской области россияне захватили сына украинской защитницы. Они требовали от военной данные об объектах ВСУ в регионе в обмен на освобождение ребенка. Женщина обратилась за помощью к украинским спецслужбам.

Об этом сообщили в СБУ.

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С началом полномасштабного вторжения РФ мать мальчика – военнослужащий-контрактница ВСУ – для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел в Черниговской области.

Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна.

Через несколько дней на телефон матери поступил звонок из неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие увольнения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.

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Женщина обратилась за помощью в СБУ.

Удалось ли спасти ребенка

Для освобождения ребенка СБУ провела спецоперацию в Черниговской области, когда этот регион был временно оккупирован войсками захватчиков.

В результате СБУ освободила из плена сына военного.

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По этому факту началось следствие, материалы которого будут вовлечены в многочисленные доказательства нарушения оккупантами законов и обычаев войны.

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