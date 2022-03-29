От "голубка" почти ничего не осталось. ВСУ сбили новый российский вертолет

О судьбе экипажа пока не сообщается

От вражеской машины ничего не осталось / Коллаж "Сегодня"

Каждый день Вооруженные силы Украины помогают оккупантам существенно сократить их авиапарк. Штаб Сухопутных войск ВСУ сообщил о том, что днем удалось сбить очередной вертолет противника.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Сухопутных войск ВСУ.

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Подробностей не приводят. Однако по опубликованным фотографиям можно констатировать, что выжить экипажу было практически невозможно.

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"Долетался "голубок"... Будет мало слов (потому что фейсбуку, оказывается, это не нравится...).

Надеемся, что смысл вы поняли!" – говорится в сообщении.

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