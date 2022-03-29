От "голубка" почти ничего не осталось. ВСУ сбили новый российский вертолет

Каждый день Вооруженные силы Украины помогают оккупантам существенно сократить их авиапарк. Штаб Сухопутных войск ВСУ сообщил о том, что днем удалось сбить очередной вертолет противника.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Сухопутных войск ВСУ.
Подробностей не приводят. Однако по опубликованным фотографиям можно констатировать, что выжить экипажу было практически невозможно.
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"Долетался "голубок"... Будет мало слов (потому что фейсбуку, оказывается, это не нравится...).
Надеемся, что смысл вы поняли!" – говорится в сообщении.
Предыдущие победы
- Предположительно, оккупанты лишились транспортно-боевого вертолета круглосуточного применения Ми-35. Такой же летательный аппарат был сбит украинскими подразделениями ПВО 24 марта.
- Согласно свежим данным Генштаба ВСУ, 28 марта украинские защитники сбили 8 вертолетов и три самолета. Также не допустили ударить по мирным объектам двум крылатым ракетам.
- СБУ выложила переговоры российского командования в момент, когда обсуждалось нанесение ударов по двум селам в Луганской области, которые решили сровнять с землей.
- Вооруженные силы Украины в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.