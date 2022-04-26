Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Риге хотят удвоить помощь Украине, в Лондоне предложили целить по РФ – главные цитаты мировых лидеров 26 апреля

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 23:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Джонсон заявил о провале Путина, Трамп – о бесполезности ядерного шантажа со стороны Кремля
Ллойд Остин верит в победу Украины, Джонсон дает новую помощь / Коллаж "Сегодня"
Ллойд Остин верит в победу Украины, Джонсон дает новую помощь / Коллаж "Сегодня"

На фоне прошедшего на американской авиабазе Рамштайн в Германии саммите союзников США, мировые лидеры вновь высказывались в поддержку Украины и с осуждением России.

Сайт "Сегодня" собрал основные мысли иностранных политиков за 26 апреля.

Реклама

Союзники

Глава Пентагона Ллойд Остин высказывался о необходимости предоставления Украине всего необходимого для победы оружия.

"Украина явно верит, что может победить, как все присутствующие здесь. США будут продолжать двигать небо и землю, чтобы мы могли удовлетворить нужды Киева", – сказал министр обороны США.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс рассмотрел вариант Третьей мировой войны.

Реклама

"Если Россия угрожает Третьей мировой войной, то это является явным признаком успеха Украины. Мы не должны подвергаться российскому шантажу, но удвоить нашу поддержку Украине и санкции против России. Только жесткий и последовательный подход может восстановить международный правопорядок", – отметил латвийский политик.

Великобритания

В Лондоне предложили... нападать на Россию.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Вполне законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, способствовала бы смертям и резне на украинской земле", – заявил министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи.

Реклама

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украина получит машины для спасения людей.

"Новые "скорые", пожарные машины и средства для специалистов здравоохранения, о которых объявили сегодня, помогут лучше оснастить украинцев для оказания базовой помощи и спасения жизней. Вместе с нашей военной помощью мы продолжаем укреплять устойчивость Украины, чтобы варварское вторжение Путина провалилось", – сказал Джонсон.

Трамп

И даже 45-й президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости того шантажа, к которому постоянно прибегает Кремль.

"Путин все время использует N-слово (ядерное оружие, от слова nuclear). Но это не работает, это просто не работает. Однако он использует это слово каждый день", – заметил бывший американский лидер.

ООН включилась

А встретившийся с Путиным генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о договоренности в Кремле по поводу эвакуационных коридоров.

"Необходимо решать конфликт, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН. Нарушение территориальной целостности другой страны полностью не соответствует уставу ООН", – заявил в Москве Гутерриш.

В свою очередь заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс-младший раскритиковал Россию за использование в личных целях права на вето, сообщает CNN.

"Вето не было задумано как карт-бланш для безнаказанности стран-членов Совета Безопасности ООН. Это не предназначалось для автоматической защиты от ответственности навечно. Россия унизила роль и репутацию Совета Безопасности ООН… и запятнала ООН в целом", – резюмировал американский чиновник.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:20 26 апреля
1
Личный состав 22 100
Личный состав
2
Самолеты 184
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артиллерия 416
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1643
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Погиб в результате личных мужественных действий, благодаря которым полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38345.79

Binance Coin (BNB)

386.96

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

100.14

Theta (THETA)

2.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
40,56
29,98
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
38,65
31,48
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,54
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
30,50
-
33,50
37,50
29,37
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.45

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять