Подоляк о работе над гарантиями безопасности Украины

Рядом с Украиной должно быть 5-7 стран гарантов, поэтому сейчас идет работа над юридическими формулировками, сказал советник главы ОП

Подоляк рассказал, как идет работа над гарантиями безопасности Украины. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в данное время на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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"Так как там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", – заявил Подоляк.

По его словам, рядом с Украиной должно быть 5-7 стран гарантов, поэтому сейчас идет работа над юридическими формулировками.

Подоляк также заявил, что Россия хочет включить в договор Беларусь, поскольку эта страна находится в ее подчинении.

"У российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции по странам. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности", – добавил советник главы Офиса президента.

Переговоры с РФ

По словам Подоляка, чем эффективнее будут ВСУ, нанося российской армии мощные удары, тем больше у Украины будет "прагматическая позиция".

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"Если они будут сильно теснить РФ, можем получить больше, чем предлагаем сегодня", – сказал он.

Отдельно советник главы ОП заявил, что власть понимает, что Украина находится в международно признанных границах на 1991 год.

"Мы придерживаемся этой формулы, потому что президент является гарантом территориальной целостности Украины, которая включает в себя границы, признанные миром на 1991 год, когда Украина получила независимость. Что касается куда и как могут отойти российские войска – именно об этом и идет речь, когда мы говорим с российской делегацией. Они должны покинуть нашу территорию на момент вторжения в Украину. После этого уже приступят к работе переговорные группы".

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