Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Время и контекст пока не определены

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что время и контекст встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не определены.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".
По словам Подоляка, с одной стороны, наблюдается определенная интенсификация боестолкновений на востоке страны, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь.
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"С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон, в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение", – подчеркнул советник главы Офиса президента.
Турция предложила провести встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни
Турция надеется, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана удастся провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"У нас была позиция, которую мы выдвинули на уровне министров и нашего президента. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня. Наш президент много раз встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни", — сказал он.
Министр подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой вклад, включая посредничество, во все, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.
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