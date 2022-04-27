Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Время и контекст пока не определены

Советник главы Офиса президента заявил, что сейчас продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане

Михаил Подоляк рассказал о встрече Зеленского и Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что время и контекст встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не определены.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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По словам Подоляка, с одной стороны, наблюдается определенная интенсификация боестолкновений на востоке страны, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь.

"С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон, в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Турция предложила провести встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

Турция надеется, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана удастся провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"У нас была позиция, которую мы выдвинули на уровне министров и нашего президента. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня. Наш президент много раз встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой вклад, включая посредничество, во все, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

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