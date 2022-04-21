Зеленский о возможности встречи с Путиным: Нужны день и место

По словам украинского президента, нельзя идти вперед к миру, и при этом оказывать давление на нашу страну

Владимир Зеленский готов ко встрече с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным. По его словам, для этого нужно, чтобы российская сторона сказала фразу об окончании войны, а также назвала день и место встречи.

Об этом глава украинского государства рассказал в интервью французскому каналу BFM TV.

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"Мы готовы ко всему. Мы готовы обсуждать вопросы оккупированных территорий, Крыма, Донбасса – эти вопросы нужно решать. Вопросы отвода войск за территорию Украины – тоже нужно решать, хотя бы отвод до той линии, которую РФ перешла 24 февраля", – заявил Зеленский.

По его словам, нельзя идти вперед к миру, и при этом оказывать давление на нашу страну.

"Мы несколько раз говорили, что я другой президент, мы другое государство, мы все объединены тем, что любим Украину, поэтому говорить мы всегда за", – сказал президент.

Зеленский считает: для его встречи с Путиным необходимо желание самого президента РФ. Также нужно перестать стрелять, потому что никто ни к кому не доедет, и глава украинского государства не бросит страну.

"Я не бюрократ, мне не нужно готовиться к нашей встрече. Мне нужно, что российская сторона сказала фразу, что они хотят закончит войну, назвали день и место, где мы встретимся, ничего лишнего не нужно", – добавил Зеленский.

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