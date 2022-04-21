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Зеленский о возможности встречи с Путиным: Нужны день и место

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 11:57
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По словам украинского президента, нельзя идти вперед к миру, и при этом оказывать давление на нашу страну
Владимир Зеленский готов ко встрече с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский готов ко встрече с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным. По его словам, для этого нужно, чтобы российская сторона сказала фразу об окончании войны, а также назвала день и место встречи.

Об этом глава украинского государства рассказал в интервью французскому каналу BFM TV.

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"Мы готовы ко всему. Мы готовы обсуждать вопросы оккупированных территорий, Крыма, Донбасса – эти вопросы нужно решать. Вопросы отвода войск за территорию Украины – тоже нужно решать, хотя бы отвод до той линии, которую РФ перешла 24 февраля", – заявил Зеленский.

По его словам, нельзя идти вперед к миру, и при этом оказывать давление на нашу страну.

"Мы несколько раз говорили, что я другой президент, мы другое государство, мы все объединены тем, что любим Украину, поэтому говорить мы всегда за", – сказал президент.

Зеленский считает: для его встречи с Путиным необходимо желание самого президента РФ. Также нужно перестать стрелять, потому что никто ни к кому не доедет, и глава украинского государства не бросит страну.

"Я не бюрократ, мне не нужно готовиться к нашей встрече. Мне нужно, что российская сторона сказала фразу, что они хотят закончит войну, назвали день и место, где мы встретимся, ничего лишнего не нужно", – добавил Зеленский.

Переговоры с агрессором

  • Переговоры Украины и России о прекращении войны идут очень тяжело из-за того, что у РФ крайне неинтеллектуальная политическая и военная элита.
  • В данный момент Россия придерживается традиционной тактики давления на переговоры между украинской и российской делегациями о прекращении войны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ.
  • Россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.
  • Арестович заявлял, что после скандала со зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене Россия, обвинив Украину в провокации, заявила об угрозе срыва переговоров. Однако именно Москва сегодня максимально заинтересована в том, чтобы переговоры состоялись. Учитывая невыигрышное положение российских войск на поле боя и постоянное санкционное давление на РФ, Кремль остро нуждается в заключении соглашения с Украиной.
  • Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская убеждена, что ее страна должна участвовать в переговорах по восстановлению мира в Украине. Она отметила, что Беларусь должна быть участником переговорного процесса, потому что с ее территории запускают ракеты по Украине.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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