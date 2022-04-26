Подоляк о взрывах в Приднестровье: Россия намекает Молдове, чтобы ждала "гостей"

В Офисе президента отмечают, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе

Михаил Подоляк назвал причину взрывов в Приднестровье. / Фото: Коллаж: Сегодня

Взрывы в непризнанной "республике" Приднестровья могут означать, что Российская Федерация хочет намекнуть Молдове, чтобы та ждала "гостей".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Он заверил, что именно Россия пытается "расшатать" ситуацию в непризнанной "республике".

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать как одна команда", – считает Подоляк.

Взрывы в Приднестровье

Утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

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Место взрыва. Фото: Reuter

РосСМИ также сообщили об атаке на аэродром неподалеку от столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя.

По данным украинской разведки, взрывы были спланированной провокацией ФСБ.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона. Она созвала заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.

Как известно, в Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.

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