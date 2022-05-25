Подоляк рассказал, какую игру сейчас ведет Кремль с Западом

Россия отошла от шока после провала захвата Киева и занялась своим западным лобби

Подоляк рассказал новый план Кремля / Коллаж "Сегодня"

Для Москвы война в Украине выливается в новые денежные траты. Сейчас ей нужно выкладывать определенные суммы на лоббирование своих вопросов на Западе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью на канале "Украина 24".

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Что известно

"Россия начинает работать на глобальных рынках, она начинает сейчас тратить большие суммы денег, чтобы ее пророссийское лобби начало какое-то движение на тему, давайте перемирие. Что такое прекращение огня сейчас? Это прохождение линии разъединения там, где сейчас фактически стоят российские войска – Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области. Но как это?! Это же наша территория", – задал риторический вопрос Подоляк.

По словам представителя Офиса президента, при таком прекращении огня Россия получит время на подготовку к новому нападения на Украину.

"Кто вам сказал, что если мы сегодня прекратим огонь, то война не начнется через год? Она начнется, потому что Россия, которая не проиграет, она будет снова жить в своих шовинистических настроениях, в своих реваншистких настроениях, потому что мы же их унизили. Они же сказали, что мы за три дня станем на колени, а у нас уже сегодня три месяца не то, что мы не стоим на коленях, мы их хотим поставить на колени. А потом они снова нас будут бомбардировать крылатыми ракетами, поскольку они накопят ресурсы", – резюмировал Подоляк.

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