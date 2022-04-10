Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин

Украина должна выйти на переговоры с сильной позицией, считает советник руководителя ОПУ

Зеленский и Путин могут встретиться только после победы Украины на Донбассе. Коллаж "Сегодня"

Встреча президентов Украины и России может состояться после победы нашей страны в крупных битвах, в том числе на Донбассе.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил во время телемарафона.

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"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе – на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три...", – сказал Подоляк.

По его словам, сейчас Украина платит очень высокую цену за то, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это надо времени, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Российская Федерация", – отметил он.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры тогда, когда "будут абсолютно четкие позиции для этого".

Создание делегации

Ранее президент Украины образовал делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны. В состав вошли 10 человек.

Напомним, Зеленский отмечал, что россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.

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