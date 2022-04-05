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Переговоры с РФ после Бучи и цена силового освобождения ОРДЛО. Главное из интервью Зеленского

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5 апреля, 14:55
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Глава страны рассказал, как идут дела на дипломатическом фронте и какие принципиальные позиции Украины – Россия уже поняла, что их ультиматумы никто выполнять не будет
Зеленский рассказал о ситуации в Украине
Зеленский рассказал о ситуации в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский дал интервью украинским журналистам. Он рассказал о переговорах Украины и России, зверствах оккупантов в Буче и других городах Киевской области, гарантиях и гарантах безопасности для нашей страны. Также он определил, что значит для него победа.

"Сегодня" собрали главные тезисы из интервью.

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Гарантии безопасности

Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о гарантиях безопасности. Разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

"Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все, нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика", – сказал он.

Переговоры с РФ после Бучи

Несмотря на все зверские поступки, на которые российские военные пошли в Буче и других украинских городах, наша страна будет вести переговоры с РФ. Зеленский заявил, что сказать после этого "мы не будем с вами разговаривать" – самый легкий и в то же время бессмысленный путь, Украина по нему не пойдет.

"Самое сложное – рассказать, что они (РФ, – ред.) сделали, признать их врагом, заявить, что это геноцид, война России против Украины. И при всей этой позиции найти возможности для переговоров, искать выход из ситуации и при этом не потерять свои территории", – сказал Зеленский.

Украина не будет выполнять ультиматумы РФ

РФ в начале переговоров составила список пунктов, которые Украина якобы должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.

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"Украина не может выполнить ультиматум России. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, – мы не можем этого сделать. Сам народ защищает наше государство", – сказал президент.

Будет ли Украина мстить каждому оккупанту-преступнику

На вопрос, готова ли Украина последовать примеру Израиля, который десятки лет охотился на военных преступников в разных странах, Зеленский ответил:

"Мы точно будем этим заниматься. Соответствующие будут составляться списки. То есть существует порядок, потому что мы в цивилизованном мире с вами живем. Есть порядок, который будет следовать с точки зрения действующего законодательства и международного права".

Для чего России Мариуполь

Зеленский заявил, что для России Мариуполь – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь. Однако "большой стратегии" для этой территории у РФ нет:

"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область. Мариуполь – это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, – это медалька".

Что значит победа Украины

Президент составил список из четырех пунктов:

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  • не упустить суверенитет Украины,
  • не потерять сотни тысяч людей,
  • украинский Крым,
  • сохранить украинский статут для тех территорий, которые Россия признала ОРДЛО.

Пророссийский Орбан

Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии сейчас "заиграет" с Россией, однако ему придется избрать между РФ и другим миром.

"Он может говорить, что "я выбираю Венгрию". Но Венгрия является частью другого мира, они есть в ЕС. Мы точно понимаем, что это европейское государство. Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы и т.д. Долго это не будет", – сказал президент.

При этом глава страны уточнил, что уже пытался построить отношения с Виктором Орбаном, но Орбан "боялся".

Вступит ли Украина в НАТО

Украина готова вступить в НАТО, но из-за неготовности Альянса вынуждена искать гарантии безопасности:

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО – не играть снова с нашей жизнью, а серьезно – будем вступать. Но этого не будет, к сожалению, и не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас".

Требования РФ и постоянная угроза

Президент заявил, что Украина не будет выполнять требования РФ о "денацификации" и "демилитаризации".

"Слова денацификация и демилитаризация забудьте, мы даже об этом говорить не будем. Денацификация – звучит оскорбительно, мы можем в вашу сторону (россиян) использовать эту фразу. Как показала та самая Буча, мы были правы. Это не к нам вопрос. Хотите поставить себе, то ставьте перед зеркалом этот вопрос", – подчеркнул Зеленский.

При этом в Украине понимают, что никакое самое мощное соглашение о гарантиях безопасности не сможет гарантировать полную безопасность.

"Мы понимаем, что даже если мы подпишем с вами мощнейшее соглашение, через два года Россия может вернуться", – добавил Зеленский.

Цена силового возвращения Донбасса

По словам президента, это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей.

"Первый шаг – наши самые мощные воины или одни из самых мощных, это ООС... Это будет сразу 40-50 тыс. наших. Сразу. Если мы без тактики, без стратегии, налегке сказали "вперед". Так не будет... Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", – сказал Зеленский.

Почему Украина предложила 15 лет переговоров по Крыму

Зеленский объяснил, что пункт о 15 годах переговоров по Крыму не значит, что вопрос с полуостровом хотят решать через 15 лет. Речь идет о том, чтобы до этого времени решить все проблемы. Это может получится и гораздо раньше.

"10-15 лет – это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем. Если мы берем с вами дипломатический путь, то это формат, который предлагается не решать сейчас, а решить хоть завтра насчет этого", – говорит Зеленский.

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