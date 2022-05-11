Посольство Германии возобновило работу в Киеве (фото)

Посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате

Посольство Германии снова вернулось в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве во вторник, 10 мая. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла флаг возле здания посольства. По ее словам, посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с присутствием посла Анки Фельдгузен.

Об этом посольство Германии сообщило на своей странице в Twitter.

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"Мы вернулись! Вчера Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла немецкий флаг возле здания посольства", – заявили в посольстве.

Анналена Бербок подняла флаг возле здания посольства Германии

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Напомним, что посольство прекратило работу в Киеве незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

Британское посольство возобновляет работу в Киеве

Великобритания откроет свое посольство в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наш посол Мелинда Симмонс вернется в город в ближайшее время. Спасибо Мелинде и ее команде за тяжелую работу и устойчивость. Мы поддерживаем Украину", - написала Трасс.

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Ситуация с дипломатами