Путин упростил получение гражданства РФ для всех украинцев

Документ также касается украинских граждан с "паспортами ЛДНР"

Путин принял решение насчет российского гражданства для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин распространил право получения российского гражданства в упрощенном порядке на всех граждан Украины и проживающих там лиц без гражданства.

В указе предусматривается, что граждане Украины, а также жители оккупированных районов Донбасса с паспортами "ЛНДР", "имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

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Зеленский ответил на предложение ввести экзамен на гражданство Украины

Президент Владимир Зеленский обнародовал ответ на электронную петицию относительно введения обязательного экзамена для получение гражданства Украины.

Президент подчеркнул, что вопрос о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования.

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Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

"О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – говорится в ответе.

Также президент прокомментировал получение украинского гражданства российским журналистом Александром Невзоровым.