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Реакция Зеленского на обещания РФ и угрозу нового Чернобыля: ситуация в Украине 31 марта

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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31 марта, 11:00
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Кроме того, РФ начала формировать на захваченных территориях оккупационные власти
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине встревожены накоплением Россией большого количества боеприпасов на Чернобыльской АЭС. Президент Владимир Зеленский не верит в намерения оккупантов уйти с севера Украины.

Сайт "Сегодня" собрал главные события 31 марта.

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Зеленский не верит заявлениям оккупантов об отступлении

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что не верит в заявления оккупантов об отводе войск с севера Украины.

"Есть слова, которые звучат о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова. О якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания. Последствия работы наших защитников. Но также видим, что в это же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся", – заявил глава государства.

Президент заверил, что не верит "ни в какие красивые словесные конструкции".

"Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", – сказал Зеленский.

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Украина просит у Запада оружие

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил канадским СМИ, что Украина призывает Канаду и других партнеров поставлять оружие.

"Нам нужно больше оружия. Стрелковое, системы разминирования, дроны, контрбатарейные радары, гаубицы, бронежилеты... Все! Но прежде нам нужно закрыть небо, чтобы защитить наши города от ракет", – пояснил Ермак.

РФ готовится создавать новые "народные республики" в Украине

По данным Минобороны Украины, руководство РФ рассматривается вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти. На территории РФ производится отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.

Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников ФСБ, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генштаба РФ. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.

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Генерал предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом.

По его словам, много беспокойства вызывает ситуация с накоплением Россией боеприпасов вблизи захваченной ЧАЭС.

"И это тоже очень серьезная ситуация, которая может привести к экологической и ядерной катастрофе в непосредственной близости от Киева. Большая вероятность, что это может пройти не только на территории Украины, но и на территории других стран, и накопление такого большого количества боеприпасов как раз не говорит о том, что они хотят уйти с этой территории, а наоборот..." – сказал Ягун.

Гуманитарные коридоры 31 марта

Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, что РФ подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск.

Также согласованы следующие коридоры:

  • для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
  • для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарной колонне из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном автотранспорте.

Потери оккупантов по состоянию на 31 марта

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17 500 человек;
  • танков ‒ 614 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1735 ед.;
  • артиллерийских систем – 311 ед.;
  • РСЗО – 96 ед.;
  • средства ПВО – 54 ед.;
  • самолетов – 135 ед.;
  • вертолетов – 131 ед.;
  • автомобильной техники – 1201 ед.;
  • корабли – 7 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 75;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83;
  • специальная техника – 22;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 09:00 31 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17500
2
Самолеты Самолеты
135
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
614
5
ББМ ББМ
1735
6
Артиллерия Артиллерия
311
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
83
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1201
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