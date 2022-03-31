Реакция Зеленского на обещания РФ и угрозу нового Чернобыля: ситуация в Украине 31 марта

В Украине встревожены накоплением Россией большого количества боеприпасов на Чернобыльской АЭС. Президент Владимир Зеленский не верит в намерения оккупантов уйти с севера Украины.
Сайт "Сегодня" собрал главные события 31 марта.
Зеленский не верит заявлениям оккупантов об отступлении
Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что не верит в заявления оккупантов об отводе войск с севера Украины.
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"Есть слова, которые звучат о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова. О якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания. Последствия работы наших защитников. Но также видим, что в это же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся", – заявил глава государства.
Президент заверил, что не верит "ни в какие красивые словесные конструкции".
"Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", – сказал Зеленский.
Украина просит у Запада оружие
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил канадским СМИ, что Украина призывает Канаду и других партнеров поставлять оружие.
"Нам нужно больше оружия. Стрелковое, системы разминирования, дроны, контрбатарейные радары, гаубицы, бронежилеты... Все! Но прежде нам нужно закрыть небо, чтобы защитить наши города от ракет", – пояснил Ермак.
РФ готовится создавать новые "народные республики" в Украине
По данным Минобороны Украины, руководство РФ рассматривается вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти. На территории РФ производится отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.
Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников ФСБ, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генштаба РФ. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.
Генерал предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом.
По его словам, много беспокойства вызывает ситуация с накоплением Россией боеприпасов вблизи захваченной ЧАЭС.
"И это тоже очень серьезная ситуация, которая может привести к экологической и ядерной катастрофе в непосредственной близости от Киева. Большая вероятность, что это может пройти не только на территории Украины, но и на территории других стран, и накопление такого большого количества боеприпасов как раз не говорит о том, что они хотят уйти с этой территории, а наоборот..." – сказал Ягун.
Гуманитарные коридоры 31 марта
Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, что РФ подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск.
Также согласованы следующие коридоры:
- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
На обратном пути в Запорожье к гуманитарной колонне из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном автотранспорте.
Потери оккупантов по состоянию на 31 марта
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 500 человек;
- танков ‒ 614 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1735 ед.;
- артиллерийских систем – 311 ед.;
- РСЗО – 96 ед.;
- средства ПВО – 54 ед.;
- самолетов – 135 ед.;
- вертолетов – 131 ед.;
- автомобильной техники – 1201 ед.;
- корабли – 7 ед.;
- цистерн с ГСМ – 75;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83;
- специальная техника – 22;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.