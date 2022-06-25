Резников назвал ошеломляющее число снарядов, которое РФ выпускает в час

Российские военные хотят подавить моральный дух наших воинов и выпускают по ВСУ до тысячи снарядов в час. Об этом в интервью ICTV сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, несмотря на то, что нашим бойцам регулярно поступает помощь от западных партнеров, у оккупантов практически безлимитный ресурс сегодня.
"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных… Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс сегодня, к сожалению", – рассказал он.
Резников отметил, что наши военные вынуждены применять тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS при правильном использовании могут нанести "правильное поражение по правильным целям".
122-й день войны в Украине
- Сегодня утром оккупанты выпустили по территории Украины около 40 ракет. Обстрелу подверглись Киевская, Черниговская, Житомирская области и Николаев.
- Для ударов по Украине было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.
- По Житомирской области со стороны Беларуси было выпущено 24 ракеты. Главной целью обстрела были воинские части. Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что сейчас есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения.
- Также сообщалось, что около четырех утра враг нанес ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. Ракеты были запущены с Черного моря.
- Российские политтехнологи прорабатывают две вероятные даты окончания войны в Украине. По их расчетам, войну могут прекратить в сентябре или в декабре этого года. Все будет зависеть от того, насколько оккупанты смогут реализовать свои планы в Украине.