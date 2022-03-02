В Сумской области оккупанты отказываются воевать с ВСУ – сдаются или бегут к границе

В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. Наибольшие потери понес Тростянец. Там вражеские русские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие же отказываются нападать на людей и пытаются сбежать.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Солдаты РФ отказываются воевать
Сейчас оккупанты держат в страхе жителей Тростянца: отбирают их авто, вещи, ходят по домам и грабят местные магазины. Одна группа ограбила секондхенд и частично переоделась в гражданское, чтобы уехать домой.
Далее по теме
Одна из вражеских колонн приняла решение сложить оружие. Командир сказал, что воевать он не собирался. Потому этих военных пропустили обратно к российской границе. Враг деморализован, особенно после того, как удалось применить два Байрактара. Более 200 единиц российской техники уничтожили вблизи Ромен и Лебедина.
Территориальной обороне Сумской области удалось выбить блокпост противника на трассе Кипти – Бачевск. Теперь она контролируется сумской теробороной.
Как известно, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий требовал, чтобы на вооружение терробороны области дали высокоточное оружие. Ведь сейчас отряды ТРО имеют в большинстве случаев только автоматы и коктейли Молотова. Живицкий попросил предоставить Байракторы, чтобы им удалось разбомбить врага на территории области и он не сунул дальше на Киев.
Ситуация в Украине 2 марта
- Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины, среди которых — дети. Враг наносит авиаудары по городам Украины и высаживает свои десанты. Соседняя страна, Беларусь, приготовила свои войска в боевую готовность.
- В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
- Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.
- Под Киевом оккупанты убили молодого врача, пытавшегося спасти жизнь ребенку. Враг обстрелял автомобиль женщины, когда она везла раненого ребенка в больницу.