В Сумской области оккупанты отказываются воевать с ВСУ – сдаются или бегут к границе

Войска РФ добровольно сдаются и говорят, что не хотят воевать с нашими защитниками – некоторые переодеваются в гражданских и бегут к границе с Россией

В Сумской области солдаты РФ не хотят воевать против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. Наибольшие потери понес Тростянец. Там вражеские русские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие же отказываются нападать на людей и пытаются сбежать.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Солдаты РФ отказываются воевать

Сейчас оккупанты держат в страхе жителей Тростянца: отбирают их авто, вещи, ходят по домам и грабят местные магазины. Одна группа ограбила секондхенд и частично переоделась в гражданское, чтобы уехать домой.

Одна из вражеских колонн приняла решение сложить оружие. Командир сказал, что воевать он не собирался. Потому этих военных пропустили обратно к российской границе. Враг деморализован, особенно после того, как удалось применить два Байрактара. Более 200 единиц российской техники уничтожили вблизи Ромен и Лебедина.

Территориальной обороне Сумской области удалось выбить блокпост противника на трассе Кипти – Бачевск. Теперь она контролируется сумской теробороной.

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Как известно, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий требовал, чтобы на вооружение терробороны области дали высокоточное оружие. Ведь сейчас отряды ТРО имеют в большинстве случаев только автоматы и коктейли Молотова. Живицкий попросил предоставить Байракторы, чтобы им удалось разбомбить врага на территории области и он не сунул дальше на Киев.

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