ВСУ готовятся к контрнаступлению в южных областях: главные заявления властей за 9 июля

Вероятно, вскоре должно начаться контрнаступление украинской армии с целью освобождения оккупированных территорий

ВСУ ударили по захватчикам. Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине идет 136-й день полномасштабной войны с Россией. Украинские защитники продолжают сдерживать сопротивление российской армии, а советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, ударит ли сейчас ВСУ по Крымскому мосту.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 9 июля.

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Зеленский предупредил мир об угрозе новых агрессий РФ

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия обязательно должна понести ответственность за преступления перед Украиной. В противном случае человечество столкнется еще с сотнями других агрессий. Такое заявление президент обнародовал в своем Telegram.

Зеленский подчеркнул, что сейчас глаза всех агрессивных политических движений и режимов в мире направлены на то, что делает Россия против Украины.

"Сможет ли мир привлечь к реальной ответственности военных преступников? Если да – это будет крепкой опорой для мира на земле в будущем. Если же нет, если сотни нарушенных Россией договоров, конвенций останутся просто бумажками, то человечеству придется разбираться еще с сотнями других агрессий" , – отметил президент.

ВСУ отбили попытку наступления россиян на Славянск

Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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Советник главы Офиса президента подчеркнул, что украинские военнослужащие уничтожили 12 танков.

"Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступления. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона", — отметил он.

По его словам, украинские силы отбили атаку, противник потерял более 200 человек.

"Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения", — добавил Арестович.

Зеленский рассказал о выступлениях перед парламентами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что все 27 парламентов Евросоюза услышат "борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции". Свое традиционное вечернее обращение президент 8 июля записал в поезде.

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"Сегодня обратился к парламенту Словении. Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму. И, кстати, это было уже 24-е обращение к парламенту стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три другие страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, – а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции", – заявил глава государства.

Зеленский приехал в Днепропетровскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.

"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное состояние, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспечены продуктами и лекарствами", – заявил Зеленский.

Арестович рассказал, ударит ли сейчас ВСУ по Крымскому мосту

Удар по Крымскому мосту сейчас вряд ли целесообразен, хотя это и возможно, однако в будущем Украина перейдёт к другим целям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"По мере приближения HIMARS, М270 мы перейдем к другим целям. С оперативных мы спустимся на оперативно-тактические, а если хорошо накопится, то до тактических", — сказал он.

Верещук призывает жителей южных областей срочно эвакуироваться

Жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, это необходимо, чтобы ВСУ во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", – заявила Верещук.

Накануне с аналогичным призывом обращался мэр оккупированного города Олешки Херсонской области.

"Уважаемые жители Олешковской громады и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где есть вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут", – написал Евгений Рыщук.

Ранее мы сообщали, что оккупанты пытаются прорваться к первым селам в Донецкой области.

Также напомним, Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $400 млн.