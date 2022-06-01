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РФ из-за потерь отступила на одном направлении, но наступает на нескольких других – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 июня, 07:31
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Также оккупанты штурмуют населенные пункты на Донбассе
Оккупанты несут потери, но все равно штурмуют города. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты несут потери, но все равно штурмуют города. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 1 июня российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Сумской области. Также захватчики продолжают перегруппировывать войска. Кроме того, они штурмуют населенные пункты на Донбассе.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.
  • На Северском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от Государственной границы Украины.
  • Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
  • На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредотачивать на удержании занятых позиций и ведении разведки.
  • На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.
  • На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Долгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.
  • На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.
  • С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск, противник производит огневое поражение вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.
  • На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.
  • На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.
  • На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.
  • На Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и к мотострелковому батальону.
  • На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.
  • На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
  • В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.
  • Штормом сорвало с якоря 2 вражеские морские мины. Одну унесло волнами к берегу Одесщины, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую наши воины взорвали прямо в море.
  • В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
  • За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На юге, в Херсонской и Николаевской областях потери российских оккупантов, кроме военной техники, составили около семидесяти человек.

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РФ несет потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

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