Российские оккупанты за время войны разрушили уже 1873 учебных заведения в Украине – Зеленский

Глава государства выразил благодарность президенту США Джо Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов

РФ за время войны разрушила 1873 учебных заведения. Коллаж "Сегодня"

Российская армия за время полномасштабной войны разрушила уже 1873 учебных заведения в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Реклама

Подробности

"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с нами объединена Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", – сказал Зеленский.

Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что это исторический вклад в защиту свободы в Европе.

"Говорил сегодня и с премьер-министром Италии Марио Драги. Основное внимание было уделено ситуации на поле боя и тому, как можно ускорить победу Украины. Согласились, что должен быть ускорен шестой пакет санкций против рф. Благодарен за полную поддержку Италии на пути в Европейский Союз", – сказал глава государства.

Обстановка

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что защитники "Азовсталь" показали всему миру пример героизма. Они в нечеловеческих условиях вели бои почти три месяца и вынуждены были проводить ампутации конечностей раненым побратимам без какой-либо анестезии.

Объект в Николаевской области с аммиаком стал одной из целей армии РФ, которая 12 мая выпустила по Украине уже около десяти ракет.

Реклама

В Харьковской области в городе Лозовая армия Владимира Путина нанесла ракетный удар по дому культуры, которое недавно открылось после реконструкции.

Днем 20 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации. В результате атаки был разрушен пляжный туалет.