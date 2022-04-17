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С начала войны в Украине погибли 202 ребенка – Офис Генпрокурора

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 апреля, 09:04
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Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно
В Украине погибли уже 202 ребенка.
В Украине погибли уже 202 ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Больше 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Об этом сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.

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В то же время отмечается, что такие данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой – 117,
  • Киевской – 106,
  • Харьковской – 89,
  • Черниговской – 54,
  • Херсонской – 41,
  • Николаевской – 40,
  • Луганской – 36,
  • Запорожской – 23,
  • городе Киеве – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15.

Зафиксированы новые преступления РФ против детей

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными российской армии на территории Бучанского района Киевской области, обнаружено тело 14-летнего мальчика.

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15 апреля в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток.

16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из города Изюм. 15-летняя девочка получила ранения.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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