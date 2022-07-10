Самая токсичная в Конгрессе – чем известна Виктория Спартц, наехавшая на Ермака

Республиканка, противница Байдена, родом из Черниговской области – в Конгрессе у нее постоянно увольняются помощники, которые называют ее "токсичной"

Американка украинского происхождения в письме Байдену снова вспомнила недоказанные обвинения в адрес главы ОП. Зачем? / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский МИД возмутился заявлениями американской конгрессменки Виктории Спартц, которая написала письмо президенту Джо Байдену с просьбой проверить российские связи главы ОП Андрея Ермака. Мы узнали, чем известна эта "членкиня Конгресса" и в чем настоящая опасность ее заявлений для Украины. Кстати, заявлений было уже два.

Спартц – украинка по происхождению, переехала в США в 2000 году. Политическую карьеру начала делать как член Республиканской партии. Карьера эта больше всего запомнилась американцам скандалом: как оказалось, Спартц оскорбляет и унижает своих подчиненных, поэтому они массово увольняются. От Спартц ушло больше помощников и сотрудников аппарата, чем от любого другого члена Конгресса с 2001 года.

С началом войны в Украине авторитет Виктории Спартц существенно вырос, а поведение стало особенно экстравагантным, отмечает Вашингтон Пост / Фото: The Washington Post



Письмо Спартц может помешать поставкам оружия

Что написала конгрессвумен Байдену, точно неизвестно. Самый важный фрагмент ее письма президенту США засекречен.

Из незасекреченного фрагмента следует, что, ссылаясь на данные разведки, Спартц просит Байдена предоставить Конгрессу информацию о российских связях главы ОП Андрея Ермака. Мотивирует свою просьбу Спартц тем, что Америка участвует в украинском конфликте – предоставляет оружие, технику и финансовую помощь Украине.

"Мы обязаны таким уровнем строгости и подотчетности американскому народу, поскольку Украина срочно нуждается в повышении уровня и скорости помощи в области безопасности", – написала Спартц.

Отдельно Спартц отмечает высокий уровень доверия между Андреем Ермаком и советником по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Письмо вызвало гнев МИДа Украины. Представитель ведомства Олег Николенко заявил, что это "неприкрытая попытка вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией".

Видно, что МИД больше озабочен не наездами персонально на Ермака. Куда большее беспокойство вызывает возможная задержка поставок оружия из-за возможного разбирательства в Конгрессе.

"Членкиня Конгресса должна также прекратить подрывать имеющиеся механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию про использование техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, способствует лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий и рассчитывают в Кремле", – пишет Олег Николенко.

Это все, что она написала?

Нет, не все! Ранее Спартц сделала еще одно заявление. Оно более общего порядка. Она заявила, что ранее в Конгрессе занималась исключительно внутренними делами США. Но поскольку она родом из Украины, то война в Украине побудила ее заняться текущей ситуацией.

"Я не буду прибегать ко многим проблемам, и их много, но просто перечислю три срочных действия, необходимых для того, чтобы взять ситуацию под контроль", – заявила Спартц.

Эти три действия могут показаться странными:

Президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь четкую стратегию и привести помощь в обеспечение безопасности в соответствие с нашей стратегией; Президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр и начать управлять, чтобы лучше поддерживать свои военные и местные органы власти; и Конгресс должен установить надлежащий надзор за критически важной инфраструктурой и доставкой оружия и помощи.

Ключевой пункт тут очевидно 3. И опять получается, что Спартц предлагает передать от президента Конгрессу контроль за поставками оружия и техники в Украину. И да, конечно это превратит нынешний порядок в путанную бюрократическую процедуру.

Так что Николенко вероятно прав, указывая, что истинная цель "членкини" – сорвать поставки оружия Украине. И в этом смысле она действительно помогает России – вольно или невольно.

Причем, судя по этому, второму заявлению, Ермак – лишь эпизод. Скоро будут и другие идеи Спартц по украинскому вопросу.

И к голосу Виктории Спартц могут прислушаться. Ведь она – единственный член Конгресса за всю его историю, родом из Украины. В США допускают, что она лучше знает Украину, чем любой другой политик такого уровня.

Спартц – человек, чрезвычайно популярный в украинской диаспоре в США. Эту популярность она, безусловно, заслужила.

Спартц выиграла выборы в Индиане, переиграв сразу шестерых претендентов / Фото: Focus

Бухгалтер, поставившая рекорд по унижению подчиненных



Спартц в девичестве – Виктория Анатольевна Кульгейко. Родом она из городка Носовка Нежинского района Черниговской области. Там по-прежнему живут дедушка и бабушка Виктории Спартц – Кульгейко. Что касается ее родителей – они уже перебрались в США.

Вот некоторые подробности ее биографии:

Спартц закончила среднюю школу в Чернигове, затем – в девяностые – Киевский национальный университет им. Вадима Гетьмана.

Родной город Кульгейко-Спартц и оставшиеся там ее родственники пережили все ужасы войны, включая артиллерийские обстрелы. Носовка не была оккупирована.

Со своим будущим мужем Джейсоном Спартцом Виктория познакомилась в вагоне-ресторане поезда "Киев – Москва". Он не мог прочитать меню на украинском, и Виктория взялась помочь. Так они познакомились.

Виктория Спартц с мужем и детьми неоднократно приезжали в Носовку в довоенные годы / Фото: BBC News Украина

В 2000 году Виктория переехала в США. Она получила диплом магистра по бухгалтерии в университете Индианы, занималась преподаванием, работала в офисе прокурора Индианы.

Спартц – депутат от Республиканской партии. Республиканцы постоянно критикуют Байдена. Также Спартц – первая уроженка Украины, ставшая членом Конгресса США. Более того, она – единственная в Конгрессе, кто родился в СССР.

В США Спартц более всего известна как "худший босс в Палате представителей". Авторитетное издание Politico опубликовало недавно расследование, где приводятся слова подчиненных Спартц – ее называют "токсичной", а ее поведение "маниакальным". Сообщается, что Спартц постоянно оскорбляет и унижает своих помощников, из-за чего все от нее увольняются.

По данным американского ресурса Legistorm, от Спартц уволилось больше сотрудников, чем от любого другого члена Палаты представителей в период с 2001 по 2021 годы.

До войны Спартц с мужем регулярно наведывались в Носовку. У Спартц две дочери, обе крещены в соответствии с православными традициями.

Во время войны Спартц дважды приезжала в Украину. Она посетила Бучу. А также Киев, Львов, Одессу.

Бабушка американского конгрессмена осталась жить в Нежинском районе Черниговской области / Фото: BBC News Украина

"Мощный человек" и его российские связи

В 2019 году программа "Схемы" обнародовала расследование о российских связях Андрея Ермака. В соответствии с данными расследования, в 2001 году Ермак зарегистрировал компанию, специализирующуюся на производстве фильмов – "Медийная группа европейского партнерства". В течение определенного времени бенефициаром этой компании, кроме Ермака, был гражданин России Рахамим (Рахам) Эмануилов. Также Ермак и Эмануилов были партнерами в украинских компаниях "Интерпромфинанс" и "М.Е.П."

В комментарии "Схемам" Ермак подтвердил партнерство с Эмануиловым, отметив, что этот человек является старым другом его отца. Лучше от этого не стало, поскольку отца главы ОП Бориса Ермака стали подозревать в сотрудничестве то ли с ГУР МО РФ, то ли с КГБ. На этот счет также имелось журналистское расследование.

В биографии Бориса Ермака значится пункт – в конце 1980-х был командирован в советское посольство в Афганистане организовывать там систему профессионально-технического образования. В 1989 году был назначен начальником отдела кадров торгового представительства СССР в Афганистане. Во времена СССР такого рода зарубежные назначения получали исключительно люди, имевшие отношение к госбезопасности.

Эмануилов являлся не просто бизнесменом, но занимался также политической деятельностью. В частности, он был советником председателя Совета федерации РФ. Сейчас этот пост занимает хорошо известная своими антиукраинскими заявлениями Валентина Матвиенко.

Однако Эмануилов был советником ее предшественника – Сергея Миронова. Этот Миронов уже в наши дни призывал Путина бомбить "те места, где действительно находятся центры принятия решений, – Зеленский, генералитет, Минобороны".

В оправдание Ермака следует отметить, что связи сЭмануиловым были исключительно деловыми. К тому же их партнерство относится к тому периоду, когда отношения Украины и России были лишены негатива, возникшего после первого нападения на нашу страну – в 2014 году. Тем не менее, эти связи вероятно обсуждались как в США, так и в европейских кругах.

Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что он полностью доверяет главе своего Офиса / Фото: РБК

Так, в 2021 году член Комитета по иностранным делам Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель дала интервью украинскому изданию "Новое Время", в котором заявила, что США запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому делиться информацией о закрытии телеканалов Медведчука с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком из-за его связей с Россией.

Также неоднократно всплывали слухи о причастности Ермака к провалу операции с захватом ЧВК Вагнера. Однако достоверного подтверждения им нет. Несмотря на все расследования, заявления и слухи, Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что полностью доверяет Ермаку. В конце 2021 года он назвал Ермака "мощным человеком".