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Странно себя вел: Тизенгаузен заметил признаки болезни Путина

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 мая, 23:32
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Российский лидер странно себя вел во время саммита ОДКБ
Тизенгаузен рассказал, что не так с Путиным/Фото: коллаж: "Сегодня"
Тизенгаузен рассказал, что не так с Путиным/Фото: коллаж: "Сегодня"

Любая информация о болезни президента РФ Владимира Путина может быть инициированная российской стороной, для того чтобы ввести в заблуждение.

Об этом рассказал эксперт по управлению репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен телеведущей каналу "Украина 24" Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

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"Но то, что Путин не здоров, мне кажется уже видно невооруженным глазом. Я смотрел недавно юбилейный саммит ОДКБ, где Путин всех посадил представителей ОДКБ рядом с собой. Он не выглядел, как вождь, как сильный лидер. Он постоянно как-то облизывал губы, смотрел вниз. Было понятно, что ему тяжело выдерживать эту формальную историю, когда все поочереди читали с бумажек свою речь о том, как ОДКБ прекрасно себя будет чувствовать и как они все победят", — сказал Тизенгаузен.

Он отметил, что Путин боится чем-то инфицироваться.

"Путин встречается с определенными лидерами за 10-метровым столом, а с кем-то он пожимает руку, например, с Лукашенко или еще кто-то. Это говорит о том, что он действительно боится, как минимум, каких то инфекций, боится заражений, боится покушение через определенные какие-то вещества. На сегодняшний день отравляющие вещества шагнули далеко вперед. Достаточно пожать руку и через некоторое время ты из сердечным приступом можешь умереть. И Россия, кстати, в этом плане продвинулась довольно далеко. И Россия демонстрирует вот эти все свои отравляющие вещества периодически. Это у них такой демонстративный акт отравления за границей или на собственной территории. То есть Путин, прекрасно понимая свои разработки, держится подальше от тех, кто может потенциально повлиять на его здоровье", — отметил Тизенгаузен.

Чем болен Путин?

Издание The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называют.

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На опубликованной записи говорится, что у Путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

"На то недолгое время, пока путин будет недееспособен и пока он будет оправляться, давайте предположим, дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем. Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно", — говорится на записи.

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