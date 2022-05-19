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Суд над оккупантами: захватчики рассказали, как обстреливали Украину

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Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 мая, 22:40
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Двух оккупантов судят за нарушение законов войны
Оккупанты рассказали об обстрелах Украины/Фото: Суспільне, Минобороны РФ. Коллаж: "Сегодня"
Оккупанты рассказали об обстрелах Украины/Фото: Суспільне, Минобороны РФ. Коллаж: "Сегодня"

Двоих оккупантов, которые обстреливали Харьковскую область, начали судить в Полтавской области. Сегодня там прошло первое заседание.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Двух российских солдат обвиняют в том, что они наносили первые удары по Украине из реактивных систем залпового огня 24 февраля. Судят за нарушение законов войны. Во время первого заседания суда Александр Иванов и Александр Бабыкин рассказали: 15 февраля им сообщили об учениях и направили в Курскую область. После – переместили в Белгород. А оттуда в ночь с 23 на 24 февраля они заряжали "Грады", направляли их в сторону Украины и запускали ракеты.

"Первый залп мы стреляли, 21 ракета была. После чего зарядили полностью, весь пакет – 40 штук. Потом второй залп был три ракеты. И уже в Украине стреляли остатком 37 ракет", – рассказал подсудимый Александр Иванов.

После первых залпов колонна из шести машин прошла в Украину, и там уже перемещались по точкам. Пока не были разбиты украинскими силами ВСУ. Солдат Бабыкин выжил, 10 дней прятался в помещении детского лагеря, после – сдался. Иванов с экипажем пытались уйти назад через границу. В конце концов сдался украинским военным. Оккупанты говорят, что стреляли по заданным координатам и приказ получали в устной форме.

"Я раскаиваюсь в своих действиях, мы стреляли по... нам позже сказали, что мы стреляли по жилым домам, что уничтожили мост в поселке Козачья Лопань, повредили школу в поселке Ветеринарная", – рассказал подсудимый Александр Бабыкин.

Прокуратура просит максимальное наказание для русских солдат – это от 8 до 12 лет за решеткой. С первого дня оккупанты содействовали следствию, давали показания. Решение украинцы ждут уже в ближайшее время, ведь суд идет по упрощённой процедуре. И, возможно, наказание огласят уже на следующем заседании – 26 мая.

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Еще один суд

На днях во время суда российский оккупант Вадим Шишимарин признал вину в расстреле мирного жителя Украины. На судебном заседании прокурор зачитал краткий обвинительный акт. Захватчик также заявил, что готов дать показания по делу. Теперь Шишимарину грозит от десяти лет до пожизненного заключения.

Добавим, что 21-летний Вадим Шишимарин служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Он был командиром отделения танковой дивизии. Следствие выяснило, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Позже Шишимарина взяли в плен.

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