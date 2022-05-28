Украина получила оружие от Запада, а РФ понесла внушительные потери: главные заявления властей за 28 мая

На Харьковском и Запорожском направлениях ВСУ укрепляют оборону

Россия потеряла 30 тысяч солдат. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 94-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты потеряли уже 30 тысяч своих солдат, РФ наращивает силы на Донбассе, а президент Владимир Зеленский объяснил, почему не призвал украинцев эвакуироваться до начала войны.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 28 мая.

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Резников рассказал, какое оружие получила Украина от Запада

Благодаря военной помощи от наших западных партнеров украинские военные успешно отражают атаки врага. Об этом рассказал министр обороны Алесей Резников.

По его словам, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступило САУ М109 одной из модификаций.

Кроме того, Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

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"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса", – отметил он.

Также, по словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.

Украинский защитник. Фото: коллаж "Сегодня"

РФ каждый день и каждую ночь наращивает силы на Донбассе

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными силами Украины.

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"В Донецкой и особенно в Луганской областях враг каждый день и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующими попытками окружить украинские войска. Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", – сказал Наев.

Он добавил, что на Харьковском и Запорожском направлениях ВСУ укрепляют оборону.

Зеленский объяснил, почему не призвал украинцев эвакуироваться до начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагали эвакуировать украинцев из страны за год до российского вторжения. Но правительство сознательно не пошло на такой шаг. Ведь это существенно навредило бы украинской экономике.

Зеленский заявил, что не согласился с предложениями США, чтобы не создавать в Украине "ненужную панику".

"Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги", – отметил президент.

Он добавил, что сейчас Украине не хватает минимум 5 млрд долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте. Зеленский считает, что если бы власть пошла на предложенный США шаг, то у Украины больше не было бы экономики.

"Тогда нам было бы очень трудно. Мы поняли, что гривня упадет, как и деньги и компании людей. И я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова – мы это показали им", – добавил президент.

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Данилов объяснил, что делать с Россией после ее поражения в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президента Российской Федерации Владимира Путина "уберет" сама жизнь. При этом это произойдет при нашей памяти.

"Его (Путина – ред.) жизнь уберет. Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти", – заявил Данилов.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

По его словам, РФ не может "держаться", потому что это искусственное образование:

"Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать".

Кроме этого, секретарь СНБО рассказал, что делать всему миру с Россией после ее поражения в Украине:

"Из России должны убрать оружие, в том числе ядерное. Очень опасно оставлять страну с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые сегодня есть".

Данилов заявил, что существуют страны, которые "никогда в жизни ни на кого не нападали", а есть государства, постоянно живущие в нападении на другие страны.

Генштаб сообщил о "юбилейных" потерях РФ

За 94 дня войны против Украины Россия потеряла уже 30 тысяч своих солдат. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 250 оккупантов. Наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Криворожском направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1330 (+8) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.,

артиллерийских систем – 628 (+5) ед.,

РСЗО – 203 (+2) ед.,

средств ПВО – 93 (+0) ед.,

самолетов – 207 (+1) ед.,

вертолетов – 174 (+4) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед.,

крылатых ракет – 116(+1) ед.,

кораблей /катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед.,

специальной техники – 48 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях.

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