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Украинские военные пошли в контратаку на юге: что происходит

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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28 мая, 19:19
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Враг занял оборону на невыгодных для себя рубежах
Российские оккупанты терпят потери и занимают оборону.
Российские оккупанты терпят потери и занимают оборону. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В результате контрнаступательных действий украинских войск на юге Украины российским оккупантам был нанесен существенный урон. Россиянам теперь приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

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Что происходит

В то же время захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей.

"Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. Из отчаяния враг пытается больно ужалить и снова попадает в жилые кварталы. Предварительно раненые среди гражданского населения. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Также рашисты продолжают блокаду портов Украины после того, как не получили положительную реакцию мира на свое заявление о якобы готовности создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских судов. При этом их корабельная группировка остается без изменений, поддерживая угрозу ракетных ударов.

Кроме этого, командование сообщило о высокой вероятности атак врагом стратегической авиацией.

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Что говорит Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск МВД Беларуси. В то же время сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

Также до 31 августа 2022 года вводятся временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.

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На Северском направлении для недопущения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

"Враг четыре раза обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина-Буда, Старые Вирки и Зноб-Трубчевская. Кроме этого, самолет оперативно-тактической авиации из воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении подразделения оккупантов сосредоточивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.

В то же время на Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает перебрасывание по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории РФ в район Купянска Харьковской области.

Как отмечается, при поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. В Генштабе заявили, что основная цель врага – оцепление наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

Кроме этого, на Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

"На Бахмутском направлении захватчики безрезультатно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское. Продолжаются боевые действия. На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка", – указывают в Генштабе.

Также на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и проводил огненное поражение наших войск. В то же время на Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и др. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны", – заявили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты полностью заблокировали выезд из захваченной ними Херсонской области. С 28 мая они перестали выпускать автомобили с людьми, пожелавшими убегать от российского мира.

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