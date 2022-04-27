В Черном море плавают три российские подлодки — мэр Николаева

Сегодня море Украине недоступно, потому что оно заминировано, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-каналы "Украина 24".
Николаевский городской голова убежден, что идея отрезать Украину от моря существует как таковая.
"Сегодня море нам не доступно, оно заминировано. По последней информации разведки Великобритании, там еще и плавают три подводных российских лодки", — сказал он.
Сенкевич напомнил, что Николаев и порты Одессы вместе переваливали 85% украинского груза.
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"Наше государство является экспортным, агропромышленный комплекс работает на экспорт. Очевидно, у Путина есть вторая идея – перерезание экономических связей Украины. Это ему отчасти удалось", — сказал он.
Сенкевич при этом не видит успешной реализации военной операции РФ в Украине на южном направлении.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"