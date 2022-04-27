В Харьковской области из-за обстрелов погибли люди, много раненых

В Харьковской области в результате ночных обстрелов оккупантов погибли 3 человека, также ранены 15 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он также опроверг сообщения, распространяемые в Сети о якобы применении на территории региона фосфорных бомб.
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По словам Синегубова, этой ночью обстрелам подверглись Харьков, Золочев, Чугуев, Дергачи.
Обстрелы в Харьковской области
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население в Харьковской области. В результате ударов 25 апреля погибли три человека и еще три получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
От обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и нескольких сел рядом. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам.
"Как следствие – погибли три мирных жителя, один человек ранен. Из-за дневных обстрелов двое раненых гражданских и в Золочевском районе", – сообщил Синегубов.
Он заверил, что за очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковской области россияне обязательно будут наказаны.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"