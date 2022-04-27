В Харьковской области из-за обстрелов погибли люди, много раненых

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также прокомментировал информацию о применении на территории региона фосфорных бомб

В Харьковской области оккупанты снова устроили стрельбу. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Харьковской области в результате ночных обстрелов оккупантов погибли 3 человека, также ранены 15 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он также опроверг сообщения, распространяемые в Сети о якобы применении на территории региона фосфорных бомб.

По словам Синегубова, этой ночью обстрелам подверглись Харьков, Золочев, Чугуев, Дергачи.

Обстрелы в Харьковской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население в Харьковской области. В результате ударов 25 апреля погибли три человека и еще три получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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От обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и нескольких сел рядом. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам.

"Как следствие – погибли три мирных жителя, один человек ранен. Из-за дневных обстрелов двое раненых гражданских и в Золочевском районе", – сообщил Синегубов.

Он заверил, что за очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковской области россияне обязательно будут наказаны.

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