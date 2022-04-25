В Харьковской области оккупанты на Пасху убили двух человек, еще 14 ранены

Российские войска обстреляли Золочевский и Чугуевский районы, а также город Харьков

Оккупанты обстреляли Харьков и область на Пасху. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов Харькова и области на Пасху погибли два человека. Еще не менее 14 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Так, в пасхальную ночь россияне нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки в Харькове. Были ранены три человека.

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве.

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"Благодарю всех жителей Харьковщины, которые воздержались от посещения храмов этой Пасхи. А также духовенству за понимание ситуации и взвешенное решение не проводить ночных богослужений", – написал Синегубов.

Украинские военные совершили успешное контрнаступление в Харьковской области

Как сообщил Синегубов, Изюмское направление остается стратегической точкой. ВСУ продолжают держать оборонные рубежи.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления и закрепились на позициях!" – написал председатель ОВА 23 апреля.

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