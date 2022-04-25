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В Харьковской области оккупанты на Пасху убили двух человек, еще 14 ранены

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 апреля, 00:31
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Российские войска обстреляли Золочевский и Чугуевский районы, а также город Харьков
Оккупанты обстреляли Харьков и область на Пасху.
Оккупанты обстреляли Харьков и область на Пасху. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов Харькова и области на Пасху погибли два человека. Еще не менее 14 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Так, в пасхальную ночь россияне нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки в Харькове. Были ранены три человека.

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве.

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"Благодарю всех жителей Харьковщины, которые воздержались от посещения храмов этой Пасхи. А также духовенству за понимание ситуации и взвешенное решение не проводить ночных богослужений", – написал Синегубов.

Украинские военные совершили успешное контрнаступление в Харьковской области

Как сообщил Синегубов, Изюмское направление остается стратегической точкой. ВСУ продолжают держать оборонные рубежи.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления и закрепились на позициях!" – написал председатель ОВА 23 апреля.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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