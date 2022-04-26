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В Херсонской области ВСУ уничтожили склад РФ, более 70 оккупантов убиты – Генштаб

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 07:35
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Украинские военные за предыдущие сутки поразили десять воздушных целей
Оккупанты несут потери / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты несут потери / Коллаж "Сегодня"

Начались 62 сутки войны. Враг продолжает наступать в восточной операционной зоне, чтобы разгромить группировки Объединенных сил. Также РФ пытается установить контроль над Донбассом и обеспечить сухопутный коридор между территориями и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводит. На Северском направлении также нет ударной группировки РФ для наступления.

Враг усилил охрану

В граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областей Россия усилила охрану границы и пунктов пропуска. Оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.

Где идут бои

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова, огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

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"Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия", – говорится в сообщении.

На Донецком и Таврическом направлениях РФ перемещает пункты управления ближе к линии боевого столкновения.

Противник оказывает огневое влияние по позициям украинских войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения:

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  • на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
  • на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;
  • на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;
  • на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;
  • на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

РФ оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы украинских подразделений. Также есть активность в районе административной границы Николаевской области.

Потери оккупантов

В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава РФ (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

"Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины", – говорится в сообщении.

Группировка Воздушных ВСУ за предыдущие сутки поразили десять воздушных целей:

  • три самолета,
  • четыре БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • три крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки украинские военные:

  • отбили 6 атак врага,
  • уничтожили 4 танка,
  • 5 артиллерийских систем,
  • 13 единиц бронированной техники,
  • 15 единиц автомобильной техники,
  • 2 топливозаправщика,
  • 1 зенитную установку.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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