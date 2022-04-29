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В Киевской области от рук оккупантов погибли 1187 человек

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 17:39
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Работы по разбору завалов и поиску убитых продолжаются. Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести
Оккупанты убивают мирных жителей в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты убивают мирных жителей в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области полицейские обнаружили уже 1 187 тел мирных жителей, погибших от рук оккупантов. Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"1 187 тел мирных жителей Киевщины, погибших от рук российской армии, уже обнаружено правоохранительными органами. Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи. В течение вчерашнего дня в Киевской области было найдено 26 тел погибших", — заявила Денисова.

По ее словам, работы по разбору завалов и поиску убитых продолжаются. Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести.

Денисова добавила, что в Тростянце Сумской области следователи задокументировали около 20 фактов пыток российскими военными местного населения.

"В местах, где людей подвергали пыткам, обнаружили дубинки, наручники, металлические клещи и одежду пострадавших со следами крови. Россияне и боевики "ЛДНР" забирали людей и стреляли в животных", — подчеркнула омбудсмен.

В Украине из-за вторжения России погибли 219 детей

По состоянию на сегодня, 29 апреля, на утро более 617 детей пострадали в Украине в результате агрессии Российской Федерации. Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

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По официальным данным, 219 детей погибли и более 398 получили ранения разной степени тяжести. Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 139;
  • Киевской – 115;
  • Харьковской – 95;
  • Черниговской – 68;
  • Херсонской – 44;
  • Николаевской – 43;
  • Луганской – 37;
  • Запорожской – 27;
  • Сумской – 17;
  • в г. Киеве – 16;
  • Житомирской – 15.

Стало известно, что в первую неделю марта на автодороге возле с. Красное Черниговского района Черниговской области на мине взорвался автомобиль, в результате чего погибли дети – 2 и 14 лет. 7 марта во время артиллерийских обстрелов оккупантами Романовского моста в г. Ирпень получил контузию 10-летний мальчик", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также отметили, что 28 апреля в результате обстрела оккупантами с. Циркуны Харьковского района Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка. 28 апреля в результате обстрела г. Запорожья получили ранения 5 человек, среди которых ребенок.

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Также стало известно, что 11 апреля в г. Харьков в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик, а 21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов российскими оккупантами г. Мариуполь.

Кроме этого, стало известно, что 1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Россией. 102 из них полностью разрушены.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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