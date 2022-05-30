В Киевской ВА оценили вероятность второго наступления на столицу

Генерал Николай Жирнов заверил, что защитников Киева не застанут врасплох

Николай Жирнов рассказал, готовится ли Киев дать отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев остается приоритетной мишенью для российских оккупантов, поэтому столица готовится дать отпор вероятному повторному наступлению армии РФ.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, которого цитирует пресс-служба КМВА.

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Он отметил, что в настоящее время информационное пространство "наполняют информацией о якобы повторном наступлении на столицу".

"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может использовать и территорию Беларуси. Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территории Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", – подчеркнул глава КМВА.

Как отметил Жирнов, для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого "необходимо время на подготовку личного состава, вооружение военной техникой и материально-техническими средствами". По его словам, в сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

"Мы ежедневно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонные сооружения, определенная местность готовится для заминирования, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" – заявил он.

Жданов рассказал, реально ли второе наступление РФ на Киев

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

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"Вероятность новой атаки на Киев фактически равна нулю. В России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница теперь укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – заявил Жданов.

По словам эксперта, Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, чтобы растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние и ослабить их на востоке.

В то же время военный эксперт Якуб Войнаровский не исключает, что у Москвы есть намерения открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорваться к Киеву.