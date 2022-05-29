Зеленский впервые с начала вторжения РФ покинул Киевскую область: детали поездки

Президент посетил позиции украинских военных в Харьковской области

Владимир Зеленский посетил Харьковскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения армии России 24 февраля совершил официальную поездку за пределы Киевской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, 29 мая Зеленский отправился с рабочей поездкой в Харьковскую область, где посетил передовые позиции украинских военных.

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Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений. Он вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки и пообщался с защитниками Украины.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя!", – сказал президент.

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Также Зеленский провел рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и Харькове. Глава государства заслушал доклад начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

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/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Напомним, с 24 февраля Зеленский только один раз совершил официальную поездку за пределы столицы. 4 апреля он посетил населённые пункты Киевщины, освобожденные от российских войск – Бучу, Ирпень и Стоянку.

Зеленскому доложили о ситуации в Харьковской области

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов доложил президенту Владимиру Зеленскому, что сегодня 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков.

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"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – отметил глава Харьковской ОВА.

По его словам, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилого фонда.