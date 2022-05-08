В Луганской области оккупанты сбросили авиабомбу на школу, где прятались люди (фото)

Российские оккупанты продолжают "воевать" с безоружными мирными жителями

Оккупанты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области военные РФ сбросили авиабомбу на школу села Белогоровка, в подвале которой скрывались от обстрелов около 100 местных жителей.

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"В последнюю неделю Белогоровка – село около Лисичанска – горячая точка. Орки пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои. Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб, подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс", – сообщил Гайдай.

По его данным, в школе находилось около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов, спасательная операция продолжается.

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Оккупанты обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли дети

Российские оккупанты 7 мая в Луганской области обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли двое детей, еще два ребенка и пожилая женщина получили тяжелые ранения, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.