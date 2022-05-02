В Мариуполе началась эвакуация мирных жителей

Все автобусы уже отправились из города

Автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Эвакуация жителей Мариуполя началась – все автобусы отправились.

Об этом заявил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода".

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Что происходит

По его словам, автобусы уже отправились из Мариуполя.

"По предварительной договоренности, автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", – сказал он.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что на "Азовстали" в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. У людей заканчиваются еда, вода и медикаменты.

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