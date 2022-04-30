В Мариуполе сняли с дрона "Азовсталь", где ждут спасения более 1600 человек (видео)

Российские оккупанты продолжают атаковать завод

Мариупольский городской совет показал, как сейчас выглядит "Азовсталь". / Фото: Коллаж: Сегодня

Мариупольский городской совет опубликовал видео, на котором видно, какой вид имеет завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Видео городской совет обнародовал у себя на странице в Facebook.

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"Мариуполь. Так сегодня выглядит "Азовсталь". Более 1000 гражданских и 600 раненых в военном госпитале ожидают спасения", – говорится в подписи к видео.

Ситуация в Мариуполе

26 апреля военные РФ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь.

В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.

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ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.

Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли из "Азовстали" под белым флагом, или были уничтожены.

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай допускает, что президент РФ Владимир Путин, будучи психически нестабильным, не даст людям выйти из окружения в Мариуполе.

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