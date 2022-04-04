В результате обстрела Николаева погиб ребенок — Ким

Оккупанты обстреляли гражданские объекты

Оккупанты уничтожают население/Фото: коллаж: "Сегодня"

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами 4 апреля, погибли люди, в том числе ребенок. Также есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Сегодня у нас из-за обстрелов этих уродов по мирному городу посреди дня по больнице, по детской, погиб один ребенок, один человек. В месте, где прилетело в остановку, в торговые ряды — 9 человек суммарно. 61 (человек — Ред.) ранен. Никакой логики в этом нет, все понимают, что это центр города, один из районов города. Люди просто ходили по своим делам. Российские оккупанты обстреливают ураганом. Мозгов как у креветки, если честно", — сказал Ким.

Он отметил, что оккупанты хотят посеять панику.

"То, что они обстреливают мирных граждан — это факт. Я понимаю там военные объекты, промазали, но это же центр города, это детские больницы, убит ребенок. Редкие уроды. Да, мы по ним тоже работаем, да, есть техника сбита, не может об этом все рассказывать. Слов нет, одни эмоции. Особенно после Бучи хочется их всех разорвать", — добавил глава ОВА.

Увеличилось количество обстрелов Николаева

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся запугать людей.

"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас испугать. Ничего не получится, многие сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", — сказал Ким.

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