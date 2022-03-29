Подняли вопрос гарантий безопасности. Первые подробности переговоров Украины и РФ в Турции

Украинские и российские стороны начали консультации по двум главным темам – Михаил Подоляк раскрыл детали

Подоляк раскрыл детали переговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Стамбуле, где сейчас идут переговоры украинской и российской делегаций, обсуждают два ключевых вопроса международные гарантии безопасности для Украины, а также прекращение огня.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой из них – договор о международных гарантиях безопасности для Украины, только именно с ним мы сможем закончить войну так, как это нужно Украине", – сказал он.

Второй важный вопрос, который сейчас обсуждают на переговорах – прекращение огня, чтобы Украина могла решить все гуманитарные проблемы, которые уже накопились.

Что еще требует Украина на переговорах?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие требования:

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