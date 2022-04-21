Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

РФ втягивает в войну подростков с ОРДЛО, уже есть погибший – Денисова

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 06:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время выполнения боевых задач врагов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Патриотической ассоциации Донбасса – Андрей "Цербер"
Людмила Денисова рассказала, что оккупанты привлекли к войне подростков. Фото: коллаж "Сегодня"
Людмила Денисова рассказала, что оккупанты привлекли к войне подростков. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты вовлекают в ведение боевых действий подростков с временно оккупированных территорий Украины. Так, во время выполнения боевых задач врагов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Патриотической ассоциации Донбасса – Андрей "Цербер". 15 апреля состоялось прощание и захоронение парня.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

"Военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" находится в г. Молодогвардейске Краснодонском районе Луганской области. Создан 2 ноября 2014 года. Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика", – рассказала Денисова.

Участниками клуба является более 90 детей. Установлено, что большинство детей – это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организация "Патриотическая ассоциация Донбасса" координирует деятельность военно-патриотических клубов и организаций на временно оккупированной территории в Луганской области.

Председатель организации – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции".

Реклама

"Пропагандируя вступление в армию гражданского населения временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав детей в Украине", – добавила Денисова.

Погибший Андрей "Цербер". Фото: Людмила Денисова

Денисова: В Мариуполе более 100 тысяч человек страдают от голода

Более 100 000 жителей Мариуполя страдают от голода и нехватки воды. За месяц блокады российские военные не впустили в город ни один конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. Вместо этого, российские СМИ рекламируют гуманитарную помощь от РФ, которая включает буханку хлеба и бутылку воды. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

Российские военные не пропускают в Мариуполь гуманитарную помощь от Украины или международных организаций. Оккупанты раздают людям по буханке хлеба и бутылке воды. Выдача продуктов проходит в штабах "единой России", но продуктов катастрофически не хватает.

С каждым днем ​​ухудшается ситуация и с медицинской помощью. В городе распространяется антисанитария. Также из-за пребывание в сырых холодных подвалах у людей появляются инфекционные и простудные заболевания. Получить помощь в городе невозможно.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 20 апреля
1
Личный состав 20900
Личный состав
2
Самолеты 171
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артиллерия 391
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1504
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41676.09

Binance Coin (BNB)

421.69

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

112.35

Theta (THETA)

3.24

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.68

Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять