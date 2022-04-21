РФ втягивает в войну подростков с ОРДЛО, уже есть погибший – Денисова

Во время выполнения боевых задач врагов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Патриотической ассоциации Донбасса – Андрей "Цербер"

Людмила Денисова рассказала, что оккупанты привлекли к войне подростков. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты вовлекают в ведение боевых действий подростков с временно оккупированных территорий Украины. Так, во время выполнения боевых задач врагов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Патриотической ассоциации Донбасса – Андрей "Цербер". 15 апреля состоялось прощание и захоронение парня.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" находится в г. Молодогвардейске Краснодонском районе Луганской области. Создан 2 ноября 2014 года. Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика", – рассказала Денисова.

Участниками клуба является более 90 детей. Установлено, что большинство детей – это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организация "Патриотическая ассоциация Донбасса" координирует деятельность военно-патриотических клубов и организаций на временно оккупированной территории в Луганской области.

Председатель организации – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции".

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"Пропагандируя вступление в армию гражданского населения временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав детей в Украине", – добавила Денисова.

Погибший Андрей "Цербер". Фото: Людмила Денисова

Денисова: В Мариуполе более 100 тысяч человек страдают от голода

Более 100 000 жителей Мариуполя страдают от голода и нехватки воды. За месяц блокады российские военные не впустили в город ни один конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. Вместо этого, российские СМИ рекламируют гуманитарную помощь от РФ, которая включает буханку хлеба и бутылку воды. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Российские военные не пропускают в Мариуполь гуманитарную помощь от Украины или международных организаций. Оккупанты раздают людям по буханке хлеба и бутылке воды. Выдача продуктов проходит в штабах "единой России", но продуктов катастрофически не хватает.

С каждым днем ​​ухудшается ситуация и с медицинской помощью. В городе распространяется антисанитария. Также из-за пребывание в сырых холодных подвалах у людей появляются инфекционные и простудные заболевания. Получить помощь в городе невозможно.

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