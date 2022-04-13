Верещук: гумкоридоры сегодня не будут работать из-за обстрелов

Также в Запорожской области российские военные заблокировали эвакуационные автобусы

Ирина Верещук рассказала о гумкоридорах / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что 13 апреля гуманитарных коридоров не будет. Оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня, что создает опасность на маршрутах. Власть будет работать над тем, чтобы гумкоридоры открылись как можно быстрее.

Об этом Верещук сообщила в Telegram.

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"По гуманитарным коридорам на 13 апреля 2022 года: к сожалению, сегодня мы их не открываем", – говорится в сообщении.

В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.

"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись снова как можно быстрее", – отметила Верещук.

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Оккупанты держат в плену 1700 украинцев

Российские оккупанты держат в плену около 1700 украинских солдат и гражданских. Из всех пленных 500 – женщины. Об этом Reuters сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Оккупанты "заставляют стоять, не дают сесть, бреют наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", но "наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу".

В то же время в Москве отмечают, что обеспечивают украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.

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