Вертолет РФ обстрелял неуправляемыми ракетами Сумскую область (видео)

Вертолет российских оккупантов обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Что произошло
"Враг не оставляет в покое нашу область. Российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами. Это произошло около 12:20 в Хотинской поселковой ОТГ", – написал он.
По словам Дмитрия Живицкого, пограничники услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.
Далее по теме
"Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины. Пострадавших нет", – сказал он.
Напомним, оккупанты обстреляли Сумскую область утром 29 апреля из минометов. Пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, выпущенных из территории РФ.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."