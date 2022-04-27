Воздушные силы поразили семь целей оккупантов

В частности, сбили три беспилотника

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки, 26 апреля, поразили не менее 7 воздушных целей, включая самолет, вертолет и 2 крылатые ракеты.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Украинские военные поразили по меньшей мере семь воздушных целей:

1 самолет (Су-25);

1 вертолет (Ка-52);

2 крылатые ракеты;

3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины", — говорится в сообщении.

В Херсонской области партизаны уничтожили десятки оккупантов

Несмотря на почти двухмесячную оккупацию в Херсонской области действуют неизвестные партизаны, которые регулярно наносят ущерб армии Российской Федерации.

"Я уверен, что каждый украинец у нас герой, потому что вот уже два месяца они сопротивляются на территории Херсона. Я знаю, что в Херсонской области люди сопротивляются. 80 оккупантов партизаны там уже уничтожили. Это – герои!", – рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также Виталий Ким отметил, что 26 апреля оккупанты проводили обстрелы по Николаевской области, однако пока неизвестно, что в итоге было разрушено. При этом наши силы готовы наступать, однако пока продолжают проводить мероприятия по защите региона.

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"Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, если мы проиграем на передней линии. Но мы готовимся и наступать, и защищаться. Ситуация не такая, что все пропало. Мы готовимся к самому наихудшему сценарию всегда. А настроение у нас – позитивное", – сказал чиновник.

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