ВСУ на юге ударили по врагу с вертолетов, у оккупантов потери

Противник не имеет успехов в продвижении вперед, теряет живую силу и технику

ВСУ наносят авиационные удары по противнику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области украинские военные с вертолетов атаковали скопление военных РФ.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Південь".

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"Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их с Николаевщины. На рассвете парой вертолетов метко атакован район скопления противника. Потери уточняются", – говорится в сообщении.

Сообщается, что противник продолжает ведение боевых действий в привычной себе коварной тактике. Не успевая в продвижении вперед, теряя живую силу, запасы и технику, обстреливает населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяет системы залпового огня.

В Николаевской области обстреливали населенные пункты Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской общины. С применением стратегической авиации из Крыма ночью нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами по Прибужановской общине Вознесенского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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В течение ночи нанесены два удара РСЗО "Смерч" по Апостолова на Криворожье. Предварительно, в результате попадания в гражданскую больницу погибли 3️ и ранены 4️ гражданских лица, рассказали в ОК "Південь".

В Херсонской области все больше людей отказываются сотрудничать с оккупантами и местными коллаборантами. Военные РФ продолжают захват государственных учреждений. Накануне захватчики ворвались в главный корпус Херсонского государственного университета, захватили ректора и увезли в неизвестном направлении. Не остановило их и то, что мужчина имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Генштаб сообщил о больших потерях россиян

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:

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личного состава – около 32 750 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1440 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25),

артиллерийских систем – 722 (+1),

РСЗО – 230 (+1),

средств ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатых ракет – 129 (+4),

кораблей/катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),

специальной техники – 55 (+1).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 15 июня: за последние сутки ликвидировано 250 оккупантов, уничтожено 6 танков и 25 бронированных машин. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.