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ВСУ сбили 8 воздушных целей РФ, а оккупанты отказываются воевать: ситуация в Украине 3 апреля

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3 апреля, 11:11
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Украинские военные продолжают уничтожать военную технику и личный состав армии РФ, оккупанты уже поняли, что домой они могут вернуться только в виде груза 200
Украинцы героически сражаются с оккупантами уже 39-й день, а вот российские наемники уже не выдерживают
Украинцы героически сражаются с оккупантами уже 39-й день, а вот российские наемники уже не выдерживают / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 39-й день войны с Россией. Президент страны Владимир Зеленский в своем новом видеообращении призвал украинцев помогать друг другу в борьбе с оккупантами так как нам мир никто просто так не подарит.

Сайт "Сегодня" собрал главные утренние события 3 апреля.

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Каждый гражданин приближает Украину к победе

По словам главы государства, каждый из нас должен продолжать делать все, что может. Во всех направлениях. Для поддержки наших вооруженных сил и для сохранения и развития экономической активности в Украине

"Кто-то – с оружием в руках. Кто-то – на работе. А кто-то – теплым словом и помощью в нужный момент", – сказал он.

Зеленский против изменения гимна Украины

В парламенте зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в текст государственного гимна Украины, президент посоветовал инициаторам этого взять в руки оружие и пойти на фронт

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"У меня вопрос этих лиц: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас такое время пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется?", – спросил президент.

Будапешт даже не пытается остановить войну в Украине

По словам украинского лидера, в то время, когда весь цивилизованный мир подставляет свое плечо Украине в борьбе с российский агрессией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает российского диктатора.

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает г-на Путина", – сказал Зеленский.

Российские оккупанты отказываются воевать в Украине

В Генштабе сообщили, что военные РФ массово пишут рапорты на увольнения и отказываются участвовать в боевых действиях на территории Украины.

"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнения. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации", – говорится в заявлении Генштаба.

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За минувшие сутки ВСУ поразили 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатых ракеты. Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, о гуманитарных коридорах на 3 апреля.

Гумкоридоры на воскресенье

  • Сегодня планируют эвакуацию людей из Северодонецка, Попасной, Лисичанска, Рубежного и поселка Нижнее Луганской области. Чтобы начать работу, ждут прекращения огня со стороны оккупационных войск.
  • В данный момент под Бердянском находится 17 автобусов. 10 из них – для эвакуации мариупольцев и местных жителей Бердянска.
  • Если автобусы не пропустят проехать в город люди должны будут выйти к блокпосту на въезде в город.
  • 7 автобусов попытаются проехать ближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Хоменко Андрей – командир десантно-штурмового взвода 80-й бригады. Во время одного боя сумел уничтожить 5 единиц БМП-3 и танк. Осуществил эффективную эвакуацию личного состава разных подразделений бригады, чем спас сотни жизней. Погиб во время истребления вражеского десанта на Николаевщине. Герой Украины. Посмертно.

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Истории подвигов
Варвара Хлевицкая – 7-летняя школьница из Кропивницкого. Чтобы помочь украинским военным, разбила копилку (собирала на телефон) – оказалось, мало. И Варя пошла продавать тюльпаны, поставив рядом табличку: "Купи цветок, а я куплю броник". За несколько часов выручила 4 тысячи гривен, добавила свои, и лично подарила воинам бронежилет.
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