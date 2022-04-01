ВСУ вернули под контроль 28 населенных пунктов – Генштаб

Украинские военные ведут бои против оккупантов и освобождают города и села – какая ситуация на фронте 1 апреля

Украинские бойцы отвоевывают населенные пункты / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники возобновили контроль почти над 30 населенными пунктами. Оккупанты начали перегруппировку и, вероятно, сосредоточатся на наступлении на востоке Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты частично отводят войска из Полесья и Северского направления. В то же врем враг готовится перебросить дополнительные подразделения Восточного военного округа для войны в Украине.

На Полесье основные усилия русских оккупантов направлены на оборону занятых позиции, перегруппировку и отвод войск в Беларусь для восстановления боеспособности. Для отвода своих подразделений, враг минует местность и инфраструктуру, использует артиллерию.

Подразделения ВСУ возобновили контроль над населенными пунктами:

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Демидов,

Дымер,

Литвиновка,

Гавриловка,

Козаровичи,

Жовтневое,

Глыбовка,

Ясногородка,

Талакун,

Суколучча,

Липовка,

Гавронщина,

Маковище,

Николаевка,

Хмельная.

На северном направлении враг продолжает блокаду города Чернигова. ВСУ заметили передвижение войск Центрального военного округа в области, расположенные недалеко от границы Украины.

Кроме того, после ухода оккупантов ВСУ взяли под контроль 13 населенных пунктов:

Рудня,

Шевченково,

Бобрик,

Старый Басан,

Новый Басан,

Макеевка,

Погребы,

Бажановка,

Владимировка,

Шняковка,

Сальное,

Софиевка,

Гавриловка.

На Слобожанском направлении враг блокирует и обстреливает Харьков. Для артиллерии РФ поставили дополнительные боеприпасы.

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На Изюмском направлении россияне продолжают контролировать Изюм и удерживать понтонные переходы через Северский Донец для наступления. В течение суток враг шел в направлении Малой Комышевахи, но безуспешно. Сейчас они усиливают группировку на Изюмском направлении за счет подразделений 1-й танковой и 20-й Всеармии.

На Донецком направлении оккупанты продолжает огнево-штурмовые действия и наносит авиаудары по населенным пунктам. Основные усилия направлены на захват Попасной, Рубежного и Мариуполя.

В районе Южного Буга военные РФ ведут артиллерийские обстрелы по ВСУ. Враг пытался провести наступательные действия в направлении села Александровка.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили: