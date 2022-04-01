ВСУ вернули под контроль 28 населенных пунктов – Генштаб

Украинские защитники возобновили контроль почти над 30 населенными пунктами. Оккупанты начали перегруппировку и, вероятно, сосредоточатся на наступлении на востоке Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты частично отводят войска из Полесья и Северского направления. В то же врем враг готовится перебросить дополнительные подразделения Восточного военного округа для войны в Украине.
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На Полесье основные усилия русских оккупантов направлены на оборону занятых позиции, перегруппировку и отвод войск в Беларусь для восстановления боеспособности. Для отвода своих подразделений, враг минует местность и инфраструктуру, использует артиллерию.
Подразделения ВСУ возобновили контроль над населенными пунктами:
- Демидов,
- Дымер,
- Литвиновка,
- Гавриловка,
- Козаровичи,
- Жовтневое,
- Глыбовка,
- Ясногородка,
- Талакун,
- Суколучча,
- Липовка,
- Гавронщина,
- Маковище,
- Николаевка,
- Хмельная.
На северном направлении враг продолжает блокаду города Чернигова. ВСУ заметили передвижение войск Центрального военного округа в области, расположенные недалеко от границы Украины.
Кроме того, после ухода оккупантов ВСУ взяли под контроль 13 населенных пунктов:
- Рудня,
- Шевченково,
- Бобрик,
- Старый Басан,
- Новый Басан,
- Макеевка,
- Погребы,
- Бажановка,
- Владимировка,
- Шняковка,
- Сальное,
- Софиевка,
- Гавриловка.
На Слобожанском направлении враг блокирует и обстреливает Харьков. Для артиллерии РФ поставили дополнительные боеприпасы.
На Изюмском направлении россияне продолжают контролировать Изюм и удерживать понтонные переходы через Северский Донец для наступления. В течение суток враг шел в направлении Малой Комышевахи, но безуспешно. Сейчас они усиливают группировку на Изюмском направлении за счет подразделений 1-й танковой и 20-й Всеармии.
На Донецком направлении оккупанты продолжает огнево-штурмовые действия и наносит авиаудары по населенным пунктам. Основные усилия направлены на захват Попасной, Рубежного и Мариуполя.
В районе Южного Буга военные РФ ведут артиллерийские обстрелы по ВСУ. Враг пытался провести наступательные действия в направлении села Александровка.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 700 человек,
- танков ‒ 625 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1751 ед.,
- артиллерийских систем – 316 ед.,
- РСЗО – 96 ед.,
- средств ПВО – 54 ед.,
- самолетов – 143 ед.,
- вертолетов – 131 ед.,
- автомобильной техники – 1220 ед.,
- кораблей/катеров – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
- специальной техники – 24,
- пусковых установок ОТРК – 4.