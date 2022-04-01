Оккупанты вывозят награбленное и заставляют предпринимателей перейти на рубли – Генштаб

Начались тридцать седьмые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению

Военные РФ пытаются заставить украинских предпринимателей перейти на рубли / Фото: Коллаж: Сегодня

На временно занятых территориях россияне используют дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Оккупанты занимаются мародерством и вывозят награбленное имущество. Военные РФ пробуют принудить бизнесменов к переходу на расчет за продукты и сервисы в русских рублях.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны" российскими захватчиками во время временного занятия территорий", – говорится в сообщении.

Противоправные действия в отношении украинцев

Кроме того, россияне вывозят награбленное имущество.

"На временно занятых территориях враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины" , – говорится в сообщении.

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В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях.

Отражение вражеских атак

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Украинские воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10" .

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