Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Вызовет раскол в стране! Фесенко о политическом аспекте дела Медведчука

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 16:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Следователям нужно действовать очень осторожно и деликатно, считает политолог
Фесенко прокомментировал дело Медвечука
Фесенко прокомментировал дело Медвечука / Фото: Коллаж: Сегодня

Арестованный нардеп Виктор Медведчук показаниями против пятого президента Петра Порошенко может спровоцировать политической противостояние в Украине. Каждое слово Медведчука необходимо проверить, поскольку он заинтересован в том, чтобы переложить на Порошенко ответственность.

Об этом рассказал политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире Youtube-канала "Україна 24" ведущим Виталию Прудиусу и Виктории Малосвитной.

Реклама

"Важнее всего, что Медведчук начал давать показания. Потому что ранее, когда начинались все эти криминальные производства, задолго до войны, он этого не делал. И были сомнения, будет ли Медведчук сотрудничать со следствием. Но когда его поймали, арестовали, было заметно, что он надломлен. Возможно, следствие этим воспользовалось", – отметил эксперт.

Фесенко предположил, что Медведчук начал сотрудничать со следствием, понимая, что в России его не ждут.

"В том, что он начинает сдавать Порошенко, и как я понимаю, судя по первым материалам, не только Порошенко, нет ничего удивительного. Во всяком случае, как я понимаю, Петр Алексеевич там присутствовал. И вряд ли можно было эти решения – и по углю из ОРДЛО, и по трубопроводу – сделать без политического согласия и поддержки тогдашнего президента Украины", – сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что Медведчук сейчас заинтересован в том, чтобы перебросить большую часть вины именно на Порошенко, "так что тут есть и его личный интерес".

Реклама

"Важно любую деталь, любые показания Медведчука проверять. И Петр Алексеевич должен сотрудничать со следствием, и другие политики, которые на тот момент работали в правительстве, других государственных структурах тоже должны сотрудничать", – заявил Фесенко.

По его словам, тема политически конфликтная, поскольку речь о бывшем президенте Украины.

"И тут нужно действовать очень осторожно, очень деликатно. Нам сейчас не нужно политическое противостояние. Важно и со стороны власти, и со стороны команды Порошенко сейчас минимизировать уровень конфликтности этого дела. Важно двигаться чисто в правовом русле, насколько это возможно", – отметил эксперт.

На вопрос, о чем еще может рассказать Медведчук, Фесенко ответил:

"Для общества в условиях нынешней российской агрессии важно, чтобы Медведчук давал показания о том, каким образом – через него, благодаря его сотрудничеству – Кремль осуществлял организацию и финансирование пророссийских сил в Украине. Как это делалось? Каким образом эта пророссийская сеть создавалась в Украине? Каким образом он получал в свою собственность – через подставное лицо, Тараса Козака, его партнера – три телеканала? Это нужно выяснить".

Политолог выразил опасения, что Медведчук может до сих пор надеяться на обмен, и поэтому не спешить раскрывать все секреты.

Реклама

"Он сохраняет маленькую надежду, что Россия в перспективе пойдет на его обмен. И поэтому какую-то информацию он может дать не публично, не для разглашения. Но полностью рассказывать про все тайны, на данный момент, пока сохраняется надежда, что Россия его может выкупить, он не будет спешить. Не раскроет всех тайн про Путина, Медведева. Но я все же надеюсь, что показания в будущем он сможет дать, и не только про Порошенко", – сказал он.

Медведчук дал показания против Порошенко

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук дал показания относительно закупки Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:40 23 мая
1
Личный состав 29200
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 604
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2206
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30320.79

Binance Coin (BNB)

330.37

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

72.66

Theta (THETA)

1.34

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Instagram недели
62-летний немец, который носит юбки и каблуки
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять