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Ядерной войны не будет? Арестович прокомментировал заявление Путина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 03:14
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Внештатный советник главы ОП рассказал, что будет делать Россия
Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, будет ли ядерная война.
Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, будет ли ядерная война. / Фото: Коллаж: Сегодня

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал прозвучавшую на параде к 9 мая фразу президента России Владимира Путина "Мы должны уберечь мир от глобальной войны".

Об этом он рассказал на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Что будет

"Перевожу с кремлевского на русский: ядерной войны не будет, войны с НАТО не будет. Вопрос: что будет? Будет вялотекущая попытка решить три основные задачи – выход на границы Луганской, Донецкой, Херсонской областей", – рассказал Арестович.

По его мнению, далее будет попытка удержания РФ таких границ путем проведения скрытой мобилизации, скрытого снятия техники с хранения и переброски сюда для создания группировки, которая не будет уже иметь наступательного серьезного потенциала:

"Будет задача на перевод борьбы в партер – на создание ситуации, которая была с лета 2015 года по февраль 2022 года – вялотекущее положение на фронте – с торговлей на переговорах, созданием различных переговорных площадок на тему: "Ну давайте же какое-то соглашение по типу Минска-3 или Стамбула-1, где как бы украинская сторона признает реалии". И вот, чтобы мы "признали реалии", они будут держать оборону, чтобы наши усилия об нее разбивались, мы понимали бесперспективность военных усилий и согласились из-за истощенной экономики подписать это соглашение. И нас ведут к Минску-3. Это все, на что способна сейчас российская военная машина и политика".

Кроме этого, он отметил, что закрепление "ХНР" или "Таврического края", или признание "ЛНР" и "ДНР" частью России зависит от конъюнктуры:

"Это крайний сценарий – не ядерное оружие, заметьте, не полная мобилизация, – который резко ухудшает обстановку, обостряет ее для Кремля. И они оставляют ее на случай... во-первых, они будут этим угрожать, а, во-вторых, на случай, если переговоры не пойдут по их сценарию".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал ядерный шантаж одним из самых больших вызовов Европы.

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