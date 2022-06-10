Война в цитатах Арестовича: Украинцы – нация контрразведчиков, которых спас бардак

Сайт "Сегодня" проанализировал, как менялись речи "советника по успокоению народа". Самые яркие цитаты Алексея Арестовича – в хронологическим порядке по ходу войны.

Алексея Арестовича в народе называют "советником ОП по успокоению народа". / Фото: Коллаж: Сегодня

При всей разноцветности палитры отношений украинцев к Алексею Арестовичу (от благодарной любви до кислотно-щелочной ненависти) его брифинги в первые дни войны ждали миллионы людей.

Секрет резко выросшей популярности советника ОП, который "давно предсказывал войну", психологи объясняют просто: он дает информацию, не нагнетая, а успокаивая. Понимая, что люди жутко не любят бояться.

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И все же цитаты Арестовича – это особый вид спикерского искусства. Особенно любопытно на них взглянуть в ракурсе хронологии войны – чтобы заметить, как мимикрировали реакции "советника по успокоению народа".

Иногда казалось, что "Арестович сломался" и начал пугать. Но потом он "брался за старое" – и снова включал свой седативный эффект...



24 февраля. "Первый удар провалился"

Уже в первый день войны Алексей Арестович ринулся в бой, вооружившись успокоительными и вдохновляющими речами на брифинге:

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По нашим данным, которые уточняются, первый удар РФ провалился. Потери есть, но они незначительные и не снизили боеспособность ВСУ…

25 февраля. "Веревочка, которая держит скрепы, начала развязываться"

Интересно, что предсказывать поражение РФ Арестович начал уже на второй день войны:

Как понять, что у Кремля начала развязываться веревочка, которая держит скрепы? Он заговорит о переговорах, о страшных кадыровцах и станет обращаться к украинским военным. Стало быть, кровушку-то им мы пустили…

28 февраля. "Российские корабли ищут приключений"

Как и положено "военному нострадамусу", предсказал потопление флагмана Черноморского флота РФ еще за два месяца до буль-буль "Москвы":

11 российских крупных десантных кораблей, каждый из которых перевозит комплект примерно из батальона, вышли в море и ищут приключений где-то там в районе, возможно, Одессы…



1 марта. "Даже погода за нас"

На 6-й день войны Арестович принял в свою успокоительную команду еще и погоду:

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Сейчас за нас даже погода, которая третий день в Черном море из-за шторма не дает высадится десанту в Одесской области и Николаеве. Сегодня пригороды Киева укрыты снегом, который тоже не дает возможность оккупантам начать штурм...



5 марта. "Армия РФ не сильная, а длинная"

Пожалуй, один из самых ярких спичей Арестовича, в котором он остроумно "опустил" российскую армию и вселил в украинцев огромную надежду на ВСУ:

Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришелся в макеты? И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные, – это все трезвый и хладнокровный расчет…

Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним…

14 марта. Когда будет перемирие?

А вот с этим вопросом Арестович явно переуспокоил:

После того, как мы их перемелем, – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года…

15 марта. Первая "поломка" Арестовича

В этот день (20-й день войны) впервые пошатнулась вера в Арестовича. Именно 15 марта ожидалась попытка штурма Киева, в столице ввели комендантский час на 3 дня. Из-за этого Алексей Николаевич, видимо, был в плохом настроении:

Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить по нам до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому надо быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать…

29 марта. Почему в РФ не объявят мобилизацию?

Отвечая на этот вопрос, Арестович объяснил с помощью исторической параллели:

Они помнят 1917 год, когда мобилизованные сняли батюшку-царя, потому что не хотели на фронт. Они боятся давать русскому народу оружие...

Отборные мемы об Арестовиче / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

30 марта. "Мы просто не знали, что нужно паниковать"

Одно из самых парадоксальных заявлений Арестовича:

Вы представляете себе десант на Офис президента, на Печерске, – какой был бы шок?! На этот шок они и рассчитывали… Потом – попытки врага войти на Оболони, чтобы возникла паника, чтобы руководство государства сбежало. И такой план был бы эффективен, если б в Украине была такая же система жесткой централизованной власти, как в России.

Но у нас же бардак – вечный Майдан и гуляй-поле, мы просто не знали, что нам нужно паниковать, и ребята из Оболонской теробороны и наш спецназ постреляли их там прямо на месте…

4 апреля. Начали зверствовать, когда поняли, что отступают

Арестович так объяснил зверства российских оккупантов под Киевом (Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка и др.):

Сначала были малые количества убийств. Массовые начались, когда они поняли, что наступать не будут, а будут уходить… Те, кто наступают, обычно трофеи не берут. Ты же с ковром под мышкой не пойдешь наступать на Киев. А вот отступающие – можно захватить блендер, стиральную машинку, кольцо, сережки и т.д. Когда они поняли, что начнут отступать и терять нечего, они начали все это исполнять…

20 апреля. "Украинцы – нация контрразведчиков"

Арестович начал предъявлять первые признаки победы Украины. Причем подошел к вопросу оригинально, с "национальным колоритом":

Когда жена спросила: "Когда мы победим? , я ответил: как только услышишь, что люди начали за рулем сраться – значит это уже победа. А мы уже ругаемся…

В Украине – нация контрразведчиков. Разведчик ищет друзей среди врагов, а контрразведчик – врагов среди друзей. Мы ищем врагов среди друзей, а это порождает определенный социальный иммунитет…

Дальше – большая пауза в хронологии. Нет, Арестович следующий месяц не молчал. Он был все так же активен, продолжая свою классическую работу: издевался над армией РФ, показывал силу ВСУ, сообщал о Чернобаевках, успокаивал, местами шутил, делал прогнозы, которые то сбывались, то нет.

Вот самые громкие "тезисы Арестовича" последних дней, которые о многом говорят:

25 мая. Арестович снова "сломался"

Пожалуй, самый эмоциональный срыв всегда спокойного Алексея Николаевича случился, когда он комментировал предложения некоторых стран Украине отказаться от части территорий в пользу РФ:

Я сейчас перейду на мат… Я сегодня страшно злой, глядя на всё это. А не пошли бы вы на**й, долбо*бы, бл**ь?! С такими предложениями, бл**ь, немножко поторговать украинской территорией? Вообще о*ерели там, бл**ь? У нас кровь, у нас дети умирают… Выкусите, бл**ь! Никогда такого не будет!

30 мая. Обновленный прогноз сроков войны

Уже нет шапкозакидательского настроения по поводу того, что вот-вот "путину – капут". Сроки завершения войны размазываются во времени:

"Спецоперацию" мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум.

Изменился темп, изменилась логика происходящего и приемы, способы борьбы… Это уже не "кто больше собьет самолетов" или "кто разобьет воздушный десант". Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии...

31 мая. Обновленная психотерапия от Арестовича

В психологической риторике Алексей Николаевич на мягких лапках перешел к "новой фазе" внушения, суть которой: война – это надолго.

Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная. Впереди еще обсессивно-компульсивное расстройство. А это означает радость от десятикратного мытья рук, особенного ритуала выключения света перед выходом из дома, произнесения магических слов и призывы к вере – хоть во что-нибудь. Многие из нас найдут себя в этом. Впереди – интересные жизненные открытия. Держитесь…

3 июня. Когда станут известны потери Украины?

Отвечая на этот вопрос, Арестович был удивительно лаконичен:

Потери никогда не объявляются. Только после конца войны мы сможем сказать, что к чему.

8 июня. Пора прорубить дверь в новую историю

Еще один важный месседж от Арестовича, намекающий, что мирных переговоров пока ждать не стоит:

…Нам нужно закрыть дверь истории, где коллективная Украина – ноющая жертва. И прорубить дверь в новую историю, где мы сами творим своё светлое будущее…

9 июня. "Их планы по взятию Донбасса "сдохли"

Подготовив почву к тому, что "цей дощ надовго", Арестович, похоже, ринулся в бой с новыми – вдохновляющими – силами:

Из Москвы добрые люди рассказывают: позавчера у Путина было совещание. Он очень сильно кричал на генералов. Был очень недоволен. Потому что они не сделали, что обещали.

Главное – это снятие войск: с Запорожского направления, и от Донецка до Попасной в пользу Попасной. Если они действительно "сдохли" и не способны наступать без перебрасывания частей (с других направлений. – Ред.), это значит, что они проиграли по темпам еще до того, как поступил ленд-лиз... На данном этапе все их планы по взятию Донецкой области "сдохли"…

Как видим, второе дыхание "успокоительного генератора" включено. А это значит – украинцы еще смогут подзаряжаться от него надеждой и позитивом.