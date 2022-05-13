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Захватчики ищут предателей среди украинцев и готовы платить за ложь и клевету

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 17:44
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Оккупанты хотят "купить" мирных украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты хотят "купить" мирных украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают шантажировать и запугивать людей на оккупированных территориях. Захватчики предлагают украинцам деньги. Кроме того, они распространяют фейки о ВСУ и химическом оружии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В селе Безименное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий захватчики предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе.

В Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги. Одновременно приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома. Так россияне убеждают местное население, что Вооруженные силы Украины собираются применить в городе химическое оружие.

В оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков, в которую входят сотрудники ФСБ, офицеры "министерства госбезопасности ДНР" и представители ЧВК "Лига" (бывшая "Вагнер"). Их задача – найти людей, которые согласятся работать в спецслужбах "ДНР". Параллельно проводятся показательные фильтрационные мероприятия по патриотически настроенным местным.

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За время пребывания указанной группы были замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона похитили. Сейчас их местонахождение неизвестно.

12 мая указанная группа прибыла в местный СИЗО, где проводила так называемую "мобилизацию" среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия.

"Несмотря на смертельную опасность со стороны рашистов, украинцы продолжают сопротивление на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в разведке.

РФ хочет захватить два украинских города на Донбассе

Россия продолжает разворачивать свои войска в Харьковской области, а также пытается продвинуться на Донбасс. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

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Как стало известно, Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.

В Минобороны заявили, что Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины.

Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

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Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
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